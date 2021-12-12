Dezenformasyon küresel güvenlık sorunudur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
tarafından düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi
'ne (Stratcom Summit '21) video mesajla hitap etti.
DİJİTAL FAŞİZM:
Stratejik iletişim faaliyetlerinin önemi de gün geçtikçe artıyor. Özellikle sosyal medya
mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz. Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır. İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür. Yükselen dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir.
TOPLUMUMUZU KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ:
Gelinen aşamada dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek küresel güvenlik sorunu halini almıştır. Kamuoyunu doğrudan bilgilendirmek, dezenformasyon ve propaganda ile hakikat dairesinde mücadele etmek bu bakımdan önem arz ediyor. Vatandaşlarımızın doğru ve tarafsız haber alma hakkına halel getirmeden insanımızı özellikle toplumumuzun savunmasız kesimlerini yalana ve dezenformasyona karşı korumaya çalışıyoruz.
GERÇEKLERİN YALANLA ÖRTÜLMESİNE İZİN VERMEYİZ:
Dünyadaki iyi örnekler dışında kendi ihtiyaçlarımız çerçevesinde yasal zeminde gerekli hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Tüm bunları yaparken de demokrasinin ve uluslararası hukukun bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket ediyoruz. Maddi gücü, uluslararası konumu ve iddiası ne olursa olsun kimsenin, hiçbir şirketin hukukun üstünde olmayacağını vurguluyoruz. Kendini layüsel olarak gören küresel şebekelere rağmen açık ve temiz bir iletişim anlayışıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hakikatin algı operasyonlarıyla değersizleştirilmesine, gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine izin vermeyeceğiz.
YOL HARİTAMIZ HAZIR
HEDEFLERİMİZ
doğrultusunda şimdiye kadar tarihi önemde birçok adım attık. Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planı
'nı yayımlayarak ilgili kurumlarımızın yol haritasını oluşturduk. Hâlâ hazırlıkları süren Stratejik İletişim Politika Belgesi
'yle inşallah bu çabalarımızı bir üst seviyeye taşıyacağız. İlk kez düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ni de bu yönde atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. Zirvenin iletişim çalışmalarına yön veren bir platforma dönüşeceğine inanıyorum.