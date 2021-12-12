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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Dijital kaostan çıkış için herkes elini taşın altına koymalı

Dijital kaostan çıkış için herkes elini taşın altına koymalı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı: Nasıl dünya 5'ten büyükse, siber dünyamız da 3-5 sosyal medya baronundan çok daha büyük. Biz Türkiye olarak yeni siber güvenlik mimarisi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Stratejik anlamda yeni bir siber anlatıya ve düzene ihtiyaç var. Siber dünyanın ve yeni iletişim teknolojilerinin nimetlerinden herkesin eşit faydalanabileceği, siber emperyalizme, siber faşizme, tek tipleştirici, baskıcı, ayrıştırıcı ve ayrımcı dile son verebilecek bir düzen. Evet, bu düzene ihtiyacımız var. İnsanlığın geleceği için, demokrasilerimizin selameti için bu düzene ihtiyacımız var. Bunun için hiç kuşkusuz hepimize düşen görevler var. Devlet, toplum, medya şirketleri ve uluslararası örgütler, dijital kaos ve anarşiden çıkış için hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız.
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Dijital kaostan çıkış için herkes elini taşın altına koymalı
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