Dijital kaostan çıkış için herkes elini taşın altına koymalı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı:
Nasıl dünya 5'ten büyükse,
siber dünyamız da 3-5 sosyal
medya baronundan çok
daha büyük. Biz Türkiye
olarak yeni siber güvenlik
mimarisi için üzerimize
düşeni yapmaya hazırız.
Stratejik anlamda yeni
bir siber anlatıya ve düzene
ihtiyaç var. Siber dünyanın
ve yeni iletişim teknolojilerinin
nimetlerinden
herkesin eşit faydalanabileceği,
siber emperyalizme,
siber faşizme, tek tipleştirici,
baskıcı, ayrıştırıcı ve
ayrımcı dile son verebilecek
bir düzen. Evet, bu düzene
ihtiyacımız var. İnsanlığın
geleceği için, demokrasilerimizin
selameti için bu düzene
ihtiyacımız var. Bunun
için hiç kuşkusuz hepimize
düşen görevler var. Devlet,
toplum, medya şirketleri ve
uluslararası örgütler, dijital
kaos ve anarşiden çıkış için
hep birlikte elimizi taşın
altına koymalıyız.