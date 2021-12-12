Dijital kaostan çıkış için herkes elini taşın altına koymalı

Nasıl dünya 5'ten büyükse,siber dünyamız da 3-5 sosyalmedya baronundan çokdaha büyük. Biz Türkiyeolarak yeni siber güvenlikmimarisi için üzerimizedüşeni yapmaya hazırız.Stratejik anlamda yenibir siber anlatıya ve düzeneihtiyaç var. Siber dünyanınve yeni iletişim teknolojilerininnimetlerindenherkesin eşit faydalanabileceği,siber emperyalizme,siber faşizme, tek tipleştirici,baskıcı, ayrıştırıcı veayrımcı dile son verebilecekbir düzen. Evet, bu düzeneihtiyacımız var. İnsanlığıngeleceği için, demokrasilerimizinselameti için bu düzeneihtiyacımız var. Bununiçin hiç kuşkusuz hepimizedüşen görevler var. Devlet,toplum, medya şirketleri veuluslararası örgütler, dijitalkaos ve anarşiden çıkış içinhep birlikte elimizi taşınaltına koymalıyız.