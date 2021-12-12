Kimsenin istismar etmesine müsaade edilmeyecek

Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, merhum Alparslan Türkeş
'in istismar edilmesine müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, "Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun merhum Türkeş Bey
'in istismarına müsaade edilmeyecektir. Alparslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi
'dir. Bu tarihi gerçek değişmeyecek, değiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi. Bugüne kadar farklı partilerde, farklı oluşum ve organizasyonlar altında Türkeş'in istismar edildiğini belirten Bahçeli, şu mesajları verdi: "Bu haksızlığa, bu nezaketsizliğe yıllarca hoşgörü adına tahammül gösterilmiştir. Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun Merhum Türkeş Bey'in istismarına müsaade edilmeyecektir. Türkeş soyadını kullanıp zillet değirmenine su taşıyanlara MilliyetçiÜlkücü Hareket
göz yummayacaktır. Hatıralarımızı, hüviyetimizi, haysiyetli mazimizi çarpıtan menfaatperestlere tepkisiz kalınmayacaktır. Bizden söylemesi, yanlışa düşenler sonuçlarına katlanacaktır."