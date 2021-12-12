Haberler Gündem Haberleri Kimsenin istismar etmesine müsaade edilmeyecek
Giriş Tarihi: 12.12.2021

Kimsenin istismar etmesine müsaade edilmeyecek

Kimsenin istismar etmesine müsaade edilmeyecek

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Türkeş soyadını kullanıp zillet değirmenine su taşıyanlara MilliyetçiÜlkücü Hareket göz yummayacaktır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merhum Alparslan Türkeş'in istismar edilmesine müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, "Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun merhum Türkeş Bey'in istismarına müsaade edilmeyecektir. Alparslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu tarihi gerçek değişmeyecek, değiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi. Bugüne kadar farklı partilerde, farklı oluşum ve organizasyonlar altında Türkeş'in istismar edildiğini belirten Bahçeli, şu mesajları verdi: "Bu haksızlığa, bu nezaketsizliğe yıllarca hoşgörü adına tahammül gösterilmiştir. Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun Merhum Türkeş Bey'in istismarına müsaade edilmeyecektir. Türkeş soyadını kullanıp zillet değirmenine su taşıyanlara MilliyetçiÜlkücü Hareket göz yummayacaktır. Hatıralarımızı, hüviyetimizi, haysiyetli mazimizi çarpıtan menfaatperestlere tepkisiz kalınmayacaktır. Bizden söylemesi, yanlışa düşenler sonuçlarına katlanacaktır."
ARKADAŞINA GÖNDER
Kimsenin istismar etmesine müsaade edilmeyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA