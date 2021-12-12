Kripto vurgununda ilk ifade

KAYSERİ
'DE 3 yıl önce şirket kuran K.A. ve H.Ö. hakkında, geçen yıl devreye sokulan "Bitrota" adındaki kripto para borsasının çökmesi üzerine şirket merkezi İstanbul
'da olduğu için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor. Şüpheli K.A., ifadesinde, Bitrota'nın 2018'de kurulduğunu, yüzde 75 ortağının diğer şüpheli H.Ö., yüzde 25 ortağının da kendisi olduğunu belirterek, şirkette yazılım departmanında sorumlu olarak çalıştığını, aynı zamanda müşteri destek kısmında da görev yaptığını anlattı. Bitrota isimli kripto para borsasında varlıkların ortalama toplam tutarının 40-50 bin dolar civarında olduğunu dile getiren şüpheli K.A., daha önce ulaştıkları 250-300 bin dolar varlığın, son 4 ayda müşterilerinin coinlerini borsalarından çekip diğer kripto para borsalarına transfer etmeleri nedeniyle azaldığını kaydetti. Kayseri'de 3 yıl önce şirket kuran K.A. ve H.Ö. hakkında, geçen yıl devreye sokulan "Bitrota" adındaki kripto para borsasının çökmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkartılmış, şüpheli K.A. Antalya
'nın Alanya
ilçesinde gözaltına alınmıştı. Şüpheli K.A., şirket merkezinin İstanbul'a taşınması ve soruşturmanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmesi nedeniyle 7 Aralık'ta hava yoluyla İstanbul'a getirilmiş, 9 Aralık'ta da tutuklanmıştı.