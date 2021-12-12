Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Bu ay TBMM’ye gelecek

YÜKSEK AŞILANMA

Öğretmenlerimizin en az iki doz aşı oranları toplum ortalamasının hep üzerinde seyretti ve giderek de artmaya devam etti.

10 BİN YENİ ANASINIFI

Yaklaşık bir ayda, ülke genelinde 4 bin 3 yeni ana sınıfını açtık. Bu ana sınıflarında 79 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubunda yaklaşık yüzde 78 olan okullaşma oranını, yaklaşık yüzde 84'e çıkardık. Kısa sürede geldiğimiz bu nokta hedefimizi güncellememiz gerektiğine işaret etti. Yeni hedef olarak şubat ayına kadar 10 bin yeni ana sınıfını hazır hâle getirmeyi planlıyoruz.

5 ÇOCUK İÇİN SINIF AÇILABİLECEK

Yaptığımız yeni düzenleme ile köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştırmak için önemli bir adım daha attık. Artık köylerde ana sınıfı açılması için 10 çocuk bulunması şartı aranmayacak. 5 çocuk için ana sınıfları açılabilecek. Ana sınıfı ve anaokulu sayısını artırarak tüm çocuklarımızın okul öncesinde eğitime rahatça ulaşabilmesi en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."