Parti değil örgüt binası

İçişleri Bakanlığı, AK Parti Cizre
eski İlçe Başkanı Cihan Güven
'in kardeşi Tahir Güven
'e (67) düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili PKK/KCK terör örgütünün şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, HDP Cizre ilçe binasında yapılan aramada terör örgütü propagandası içeren çok sayıda materyal ve malzemeye el konulduğu duyuruldu. Bu arada cinayetin faillerinden terör örgütü PKK/KCK mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç'i aile apartmanında saklayan HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi A. K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, dün Cizre'nin Ulaş köyüne giderek Cihan Güven'e taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın da duyduğu üzüntüyü dile getiren Bakan Soylu, "Kanı yerde kalmayacak, bunu bilmenizi isteriz. Bu kalleşliği, bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür, bunun hesabını sormaya muktedirdir" dedi.