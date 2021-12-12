TBMM Başkanı Şentop, Kenya Milli Günü’nü kutladı

Mustafa Şentop, dost Kenya halkını Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve şahsı adına tebrik ettiğini belirtti.

KENYA SENATOSUNUN ÜYELERİNE DE SIHHAT VE MUVAFFAKİYETLER DİLEDİ

Türkiye'nin Kenya ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfettiğini kaydeden Şentop, "Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır. Milli gününüzü bir kez daha kutlarken zatıalinize ve şahsınızda Kenya Ulusal Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim." ifadesini kullandı.

Şentop, mektubunda Kenya Senatosunun üyelerine de sıhhat ve muvaffakiyetler diledi.