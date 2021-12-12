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Giriş Tarihi: 12.12.2021 07:01 Son Güncelleme: 12.12.2021 07:03

Uğur Şahin'den omicron varyantı açıklaması

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Uğur Şahin’den omicron varyantı açıklaması

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO), Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni ortaya çıkan Omicron varyantı hakkında konuştu.

Alman Spiegel dergisine açıklamalarda bulunan BioNtech kurucusu Uğur Şahin, iki dozun Omicron karşısında tam aşılı olmak anlamına gelmediğini söyleyerek "İlk ikiz dozdan 3 ay sonra güçlendirici doz yaptırılmalı.



Eğer Omicron görüldüğü gibi yayılmayı sürdürecek olursa dördüncü doz da gerekebilir" dedi.



'MARTTA HAZIR OLUR'
BioNtech firması Omicron varyantına karşı özel bir aşı üretip üretmeyeceği konusuna henüz karar vermedi.



Uğur Şahin'in açıklamalarına göre eldeki ilk veriler üç dozun virüsü belirgin bir biçimde nötralize ettiği ve aşılıları koruduğu.



Şahin, gerekli olması halinde Omciron varyantına karşı yeni bir aşıyı mart ayına kadar hazır hale getirebileceklerini söyledi.



Uzmanlar, Omicron varyantının hızlı bir biçimde yayılacağını tahmin ediyor.



Alman Disiplinlerarası Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği Başkanı Gernot Marx "Bu mutasyonun gelecek yılın başında yavaş yavaş baskın varyant haline geleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

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Uğur Şahin'den omicron varyantı açıklaması
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