Yargıtay’dan ‘kaynana’ kararı

Aile mahkemesinde açılan davada kadın, eşinin ailesinin evliliklerine müdahale ettiğini kaydederken davalı eş ise karısı ile anlaşmazlığın, düğünde takılan takıların eşinin babasına vermesiyle başladığını ifade etti. Aile mahkemesi, davalı kocayı kusurlu bularak çiftin boşanmasına ve kadına 300 lira tedbir yoksulluk nafakası ile 10 bin lira maddi, 5 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

EŞİT KUSURLU BULUNDU

Kararın bir üst mahkemeye taşınmasının ardından Yargıtay 2. Hukuk Dairesi incelemesini tamamladı. Daire, her iki tarafın da ailelerinin müdahalelerine sessiz kaldıklarını kaydederek, bu nedenle sadece erkeğin değil her iki tarafın da eşit kusurlu olduğunu belirtti. Kararın bozulmasının ardından aile mahkemesinin kararında direnmesi üzerine taraflar itiraz etti.

'YAŞLARININ KÜÇÜK OLMASI NEDENİYLE MÜDAHALE ETMEDİLER'

İtiraz üzerine dosyayı inceleyen hukuk genel kurulu eşit kusurlu bulduğu tarafların kararında tarafların evlilik tarihinde yaşlarının çok küçük olduğunu bu nedenle ailelerinin müdahalelerine sessiz kaldıklarını aktardı. Kararda, "Tarafların toplumun temel taşı olan aile birliğini kurmayı başaramadıkları gözetildiğinde tarafların boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu oldukları tartışmasızdır" denildi. Hukuk Genel Kurulu, erkeğin ağır kusurlu bulunarak eşe tazminata hükmedilmediniz usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek bozmayı gerektirdiğine dikkat çekti.