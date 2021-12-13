8. Etik Kongresi’ne Dokuz Eylül Üniversitesi hocaları damga vurdu

Prof. Dr. Balsarı konuşmasında muhasebecilerin öncelikle kamuya karşı sorumlu olduklarını hatırlatarak ve kamu tanımının aslında canlı ve cansız varlıkları dolayısıyla çevreyi de ilgilendirdiğini; muhasebecilerin çevre konularında da etik bakımdan sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Dalkılıç bu ve benzeri kongrelerde kadın konuşmacıların çokça yer almasına ve akademik olarak mesleğe büyük katkılar koymasına rağmen meslek odaları yönetiminde kadın üyelerin görece az olduğunu vurgulayarak bu konuda atılacak adımların etik ve fırsat eşitliği bakış açısıyla da çok önemli olduğunu belirtti. Finansal Raporların içeriğinin günümüzde değişen iş yapma biçimleri ile paralel olarak değiştiğini ve şirketlerin sürdürülebilirlik yolculuğunda entegre raporların artık vazgeçilmez bir araç olduğu mesajını veren Prof. Dr. Dalkılıç, "Raporlama sistemi iyi dizayn edilmeyen bir şirketin varlığını sürdürmesi tehdit altındadır" dedi. Doç. Dr. Sigalı da etik değerlerin evrensel olduğunu vurgulayarak bu yönde yapılan son akademik çalışmaların detaylarını paylaştı.