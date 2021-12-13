AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Adana’da kadınlara seslendi

AK PARTİ KADIN KOLLARI ÖNCÜSÜ OLACAK

Çelik, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türkiye'yi terör belasından, işgal girişiminden kurtarmak için en önde yer alanların başında kadınların geldiğini hatırlattı. Herhangi bir darbe girişimi, bir terör tehdidi ya da başka bir baskıyla Türkiye'nin demokrasisi vesayet altına alınmaya çalışılırsa cumhuriyet ve cumhuriyet değerleri herhangi bir şekilde tehdit altında bırakılırsa buna en büyük direnişin Türkiye'nin her tarafındaki kadınlardan geleceğini belirten Çelik, AK Parti Kadın Kollarının da bunun öncüsü olacağını söyledi.

Kadın kollarının yaptığı çalışmaların son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör, annelerin ellerinden evlatlarını almaya kalktığı zaman yine teröre karşı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük vicdan nöbeti, en büyük vicdan çağrısı yine kadınlardan, annelerden geldi, Diyarbakır annelerinden geldi. Buradan sizin vasıtanızla bir kere daha Diyarbakır annelerimize hürmetlerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Buradaki kadın arkadaşlarımız, Diyarbakır annelerinin en büyük destekçilerinden oldular. Evlatlarını terörden kurtarmak isteyen, evlatlarını terörün baskısından, vesayetinden kurtarmak isteyen annelere en büyük destek kadın arkadaşlarımızdan geldi."

"ATATÜRK'ÜN BÜYÜK VİZYONLARINI ORTAYA KOYDUĞU BU SİYESETİ ÖRSELEDİLER"

Atatürk'ün büyük vizyonu sayesinde dünyada kadınlara seçme seçilme hakkını ilk sağlayan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Ama yıllar boyunca Atatürk'ün bu büyük vizyonlarını ortaya koyduğu bu siyaseti örselediler, sakatladılar. Kadınlarımızla gerçek siyaset, gerçek seçme seçilme hakkı arasına büyük duvarlar ördüler. Hükümetlerimiz döneminde Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, kadın mücadelesine verdiği destek sayesinde bütün engelleri, blokajları kaldırdık. Kadın mücadelesinin gürül gürül aktığı büyük bir özgürlük, büyük bir mücadeleyle bu sonuçlara ulaşılması sağlanmış oldu. Netice itibarıyla daha geçtiğimiz günlerde bir partinin genel başkanı, kadınların bulunduğu bir mecliste hiçbir şekilde yapılmaması gereken hareketlerle hakarete varan bir tutum sergilediğine şahit olduk ama yine siyasetin nasıl yapılması gerektiğini, hangi değerlere sahip çıkılması gerektiğini, hangi etikle yapılması gerektiğine dair en güçlü mesaj yine kadın arkadaşlarımızdan geldi. Siyasetin nasıl yapılması gerektiği, nasıl davranılması gerektiği konusunda da son derece ders veren bir tutum ortaya koydular. Dolayısıyla sizlerin yaptığınız çalışmalar sadece partimizin kadın kollarının sınırlı bir siyasi faaliyeti olarak gündeme gelmiyor. AK Parti'nin pek çok siyasetinde olduğu gibi bu da bir örnek teşkil ediyor."

Çelik, bundan sonra da kadın kollarıyla omuz omuza çalışmayı sürdüreceklerini ve Türkiye'de gerçekleştirmek istedikleri büyük atılımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Program daha sonra basına kapalı devam etti.