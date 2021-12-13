Aksaray’da ambulans ile otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı

Kazada ambulans şoförü Yahya Şimşek, sağlık görevlileri Büşra Doğan (23), Merve Demir (25) ile hasta Fikret Ökçe yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu