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Giriş Tarihi: 13.12.2021 18:06

Aksaray'da ambulans ile otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı

Aksaray’da ambulans ile otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı

Aksaray'da içinde hasta bulunan ambulans, kavşakta otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, hasta Fikret Ökçe (63) ile ambulans şoförü ile 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çiftlik Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kalp hastası Fikret Ökçe'yi hastaneye götüren Yahya Şimşek (46) yönetimindeki 112 Acil Servis'e ait ambulans, kavşakta Yılmaz Gedik'in (46) kullandığı otomobille çarpışıp refüje devrildi.

Kazada ambulans şoförü Yahya Şimşek, sağlık görevlileri Büşra Doğan (23), Merve Demir (25) ile hasta Fikret Ökçe yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu

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Aksaray'da ambulans ile otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı
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