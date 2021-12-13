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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Avrupa’daki en genç filoya sahip havayoluyuz”

“Avrupa’daki en genç filoya sahip havayoluyuz”
THY Kıdemli Başkan Yardımcısı Mert Dorman:
Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak global ölçekteki rekabette önemli bir unvan edindik ve yıllardır bu ünvanlımızı koruyoruz. Şu an itibariyle 333 havalimanına uçup, 128 ülkeye operasyon gerçekleştiriyoruz.
İnsanlar artık geniş, hijyenik ve daha akıllı havalimanlarında seyahat etmek istiyor. Biz de THY olarak bu kadar muhteşem bir havalimanının avantajını kullanıyoruz.
Biz Avrupa'daki en genç filoya sahip havayoluyuz. Uçaklarımız çok yeni uçaklarımızın yaş ortalaması 6-7 arasında.
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“Avrupa’daki en genç filoya sahip havayoluyuz”
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