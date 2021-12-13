THY Kıdemli Başkan Yardımcısı Mert Dorman:
Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak global
ölçekteki rekabette önemli bir unvan edindik ve yıllardır
bu ünvanlımızı koruyoruz. Şu an itibariyle 333 havalimanına
uçup, 128 ülkeye operasyon gerçekleştiriyoruz.
İnsanlar artık geniş, hijyenik ve daha akıllı havalimanlarında
seyahat etmek istiyor. Biz de THY
olarak bu kadar muhteşem
bir havalimanının avantajını kullanıyoruz.
Biz Avrupa
'daki en genç filoya sahip havayoluyuz.
Uçaklarımız çok yeni uçaklarımızın yaş ortalaması 6-7 arasında.