Deniz taksiler ruhsatsız çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin mevzuata aykırı işlemleri Sayıştay 2020 Denetim Raporu'nda ortaya çıktı. Sayıştay'ın tespit ettiği hukuksuz işlemlerden bir tanesi de İBB tarafından işletilen Deniz taksilerle alakalı oldu. Sayıştay deniz taksilerin birçok deniz taksinin haklarının yasal bir zemin olmaksızın kullanıldığı, Deniz Taksilere Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesine göre her yıl ruhsat verilmesi ve ücret tahsilatı yapılması gerekirken halihazırda hiçbir deniz taksinin ruhsatlandırmasının yapılmadığı tespit edildi. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gelir getirici nitelikte olan taşıma imtiyazı için 2886 sayılı Kanun'a göre ihale gerçekleştirmediği ve bu kapsamda elde edilmesi gereken gelirden İstanbulluları mahrum bıraktığı ortaya çıktı.



Aynı zamanda ücrete tabi işler arasında yer alan Deniz Taksi Çalışma Ruhsatnamesi Bedeli Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 2020 yılı ücret tarifesinde belirlenmesine karşın, hesaplarda bu yönde hiçbir tahsilatın yapılmadığı tespit edildi.

Sayıştay'ın tespiti sonrasında Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen İBB Meclisi Aralık ayı ilk oturumunda gündeme geldi. Mecliste söz alan Ulaşım ve Trafik Komisyonu üyesi ve İBB AK Parti Meclis Üyesi Hamdi Demirhan konuya ilişkin konuşma yaptı.

'İSTANBUL ULAŞIM SİSTEMİ 2.5 YILDA ÇÖKTÜ'

Toplu ulaşım sisteminin İstanbul'da 2 buçuk yılda çöktüğünü ifade eden Demirhan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 2019 yılında seçim vaatlerinizi sıralarken ulaşım sorununu İstanbul'un gündeminden tamamen çıkaracağını ve adil, şeffaf bir yönetim anlayışı ile İstanbul'u yöneteceğini ifade etmiştir. Geçen 2.5 yıllık sürede ulaşım sorununun İstanbul gündeminden çıkmadığını, ama İstanbul'un Sayın Başkanın gündeminizden tamamen çıktığını üzülerek görmekteyiz.

İstanbul'da yolcular, araçlar kısacası ulaşım kaderine terk edilmiş durumda. İETT araçlarının bakım ve onarım süreçlerinde yaşananlar İstanbul'un nasıl adil ve şeffaf bir şekilde yönetilmediğini gösterirken bunun son örneğini 2020 yılı Sayıştay raporlarında Deniz Taksilerle ilgili tespitlerde görmekteyiz.

Yasal düzenleme incelendiğinde görüleceği üzere, deniz taksi hizmetlerinin yürütülmesinde görevli ve yetkili olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından, ihalesiz ve süresiz olarak herhangi bir kişiye faaliyet izni verilebilmesi mümkün olmamasına rağmen, bu faaliyet izni kanunsuz şekilde ve ihalesiz bir şekilde verilmiştir" dedi.



'KİMLERE KAÇ ADET DENİZ TAKSİ İHALESİZ OLARAK VERİLDİ?'





Demirhan, 2020 yılı Sayıştay Raporunda ortaya konulan Deniz Taksi İşletmeciliğindeki usulsüzlüklerle ilgili olarak ise şu soruları sordu:

*2886 Sayılı ihale kanunu bu kadar açıkken neden ihalesiz bir şekilde Deniz taksilerin iletmesinin verilmesi tercih edilmişti

*Kaç adet Deniz Taksi bu şekilde ihalesiz olarak verilmiştir.

*Deniz Taksilerin ihalesi verildiği kişiler veya şirketler kimlerdir,

*Sayıştay Raporunda belirtildiği gibi 2020 yılı ücret tarifesine göre herhangi bir ücret tahsil edilmemişse, işletmeye verilen bu araçların gelirleri nerededir?