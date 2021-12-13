İBB PKK’nın kariyer ofisi gibi çalışıyor

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen, SABAH'ın "İşte İBB'nin dağ kadrosu" haberi, CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) nasıl PKK
'nın kariyer ofisi haline getirildiğini ortaya koydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İBB'ye alınan 33 bin kişiden 12 binin güvenlik kayıtlarına bakıldığını, 557'sinin terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu açıklamıştı. Bu skandal kamuoyunun büyük tepkisine neden olmuştu. SABAH'ın haberi sonrasında İBB Sözcüsü Murat Ongun
, "Emniyet bize konuyla ilgili bildirim yapmadı" açıklaması yaparken, İBB'ye alınan PKK'lı sayısının çok daha fazla olduğu ortaya çıktı:
Melikşah K. (İSPER İstanbul Personel Yönetim Şirketi çalışanı):
PKK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 2 kez gözaltına alındı.
Eyyüp Ç. (İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi şirketi çalışanı):
PKK'ya yardım ve yataklık suçundan 31 Temmuz 2017 ve 13 Eylül 2019 arasında cezaevinde kaldı.
ÖRGÜT YÖNETİCİSİ BİLE VAR
Veysi A. (İBB'nin Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri San. Tic. A.Ş. çalışanı):
PKK'nın ideolojik eğitimlerine katıldığı için gözaltına alındı.
Turan A. (İBB İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de Halkla İlişkiler Görevlisi):
Terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, terör örgütü propagandasından 3 defa adli işlem gördüğü belirlendi.
Ömer K. (İBB- İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği):
2013'te PKK/KCK adına faaliyet göstermek amacıyla dağ kadrosuna katıldığı, 2017'de de güvenlik güçleri tarafından yakalandığı öğrenildi.
Mustafa K. (İstanbul Ağaç Peyzaj):
2013'te kırsal alana katılım yaptığı tespit edildi.
Serbun Y (İBB-İSPER):
2014'te Irak'ta faaliyet göstermek üzere PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldı.
Hüdeydan E. (İBB-Boğaziçi Konut Hizmet Yönetimi): Batman
'da 2001'deki terör operasyonunda kimlik bilgisi PKK mağarasında bulundu.
Emrullah A. (İBB-İstanbul Ağaç Peyzaj):
2015'te Irak'ta faaliyet göstermek üzere örgüte katıldı.
Osman B. (İBB-İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği):
PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi bulunan paçavralarla HDP ve DBP il binası önünde basın açıklaması ile yürüyüş eylemlerine katıldı. 'Önderliğin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür' şeklinde Özgür Kadın Kongresi (KJA) ibareli pankartlarla eylemde boy gösterdi.
Nurettin K. (İBB-İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği):
KCK/TM içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle, 2012'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KANDİL'E GİDİP ELEBAŞILARDAN TALİMAT ALMIŞ
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan bir paylaşım daha yaparak, PKK'nın dağ kadrosuna eleman temin ettiği için gözaltına alınan Sevtap A.'nın İSPER
İstanbul Personel Yönetim A.Ş çalışanı olduğunu itiraf ederken, işe döneceğini de açıkladı. Ongun, Sevtap A.'nın gözaltına alınmasını ise yalanlayamadı. Ongun, paylaşımlarında SABAH'ın haberinde "tutuklu" ibaresi geçmemesine rağmen olayı manipüle ederek vatandaşları yanıltmaya çalıştı. Bu nedenle birçok vatandaş, "Tutukluluk ve gözaltını ayırt edemiyor musunuz?" şeklinde Ongun'a tepki gösterdi. PKK'nın dağ kadrosuna aktarım faaliyetlerinde bulunduğu yönünde hakkında ifadeler ve teşhis tutanakları bulunan Sevtap A.'nın 26 Kasım'da gözaltına alındığı, 29 Kasım'da ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Yargılaması tutuksuz devam edecek Sevtap A. hakkında, özel bir kolejde öğretmen olduğu dönemde terör örgütünü simgeleyen kıyafetlerle halay çekerek öğrencilere PKK propagandası yaptığı ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatıldı. Sevtap A.'nın terör örgütü adına faaliyet gösteren şahıslarla irtibatlı olduğu ortaya çıktı. 2011-2012'de PKK'nın sözde üst düzey mensuplarından eylem talimatları almak için Irak'ın kuzeyindeki kamplara giderek PKK'lılarla yüz yüze görüşmelerde bulunduğu belirlenen Sevtap A.'nın Irak'a giriş-çıkış kayıtları da tespit edildi. Sevtap A.'nın @eylemdas rumuzu ile kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden de örgütsel propaganda içeren paylaşımlar yaptığının belirlendiği görüldü.