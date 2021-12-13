İBB’nin algısı çöktü!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Aralık ayı ilk toplantısı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleşti.
Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda söz alan AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyrukların bilinçli bir kampanyanın neticesinde ortaya çıktığını belirtti.
Geçen günlerde katıldığı televizyon programında "Halk Ekmek büfesi önünde sıra bekleyenlerin, Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama'nın görüntü almasını beklediği" yönündeki sözlerinin cımbızlanarak çarpıtıldığını anlatan Kaynar, sırada bekleyen insanlar için rencide edici bir ifade kullanmasının mümkün olmadığını söyledi.
Kaynar, "Ekmek büfelerine günde 3 defa servis yapılıyordu, bu servis sayısını 2'ye düşürdüler ve zamanında da göndermiyorlar. Gönderdikleri yerlere de yeterli sayıda ekmek göndermiyorlar. Görüntü almak için insanları maalesef kasıtlı olarak bekletiyorlar. Oraya gelip Halk Ekmek büfesinin önünde ekmeğin gelmesini bekleyen insanları yayınlayarak bu vatandaşlarımıza hakaret ediyorlar. Benim ahlakım buna uymaz. Böyle bir şey söylemediğim halde beni itham eden kişi ahlaksızdır" ifadelerini kullandı.
NAMA'NIN HUZUR HAKKI AYLIK 20 BİN TL
Halk Ekmek fabrikalarının üretim kapasitesiyle ilgili geçmiş döneme ait bilgileri paylaşan Kaynar, şunları söyledi:
"Bizim dönemimizde Halk Ekmek 1 milyon 800 bin ekmek üretecek kapasiteye çıkartıldı. Hatta zorlandığında 2 milyon 400 bin ekmek üretecek kapasiteye çıkabilir. Size teslim edilen fabrikayı dahi düzgünce çalıştıramıyorsunuz. Üretilen ekmek sayısını düşürdünüz. Büfecilik yapmak için Halk Ekmeği kullanmaya kalktınız. Yeni büfe istediniz verdik. Hatta daha da ileriye giderek 'Tüm bakkallara ekmek verin, vatandaş zorluk çekmeden alsın' dedik."
Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekilinin, CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama'nın olduğunu dile getiren Kaynar, şirketin yönetim kuruluna da yine partililerin getirildiğini belirtti. Kaynar Nama'nın ise aylık maaş ve diğer ödenekler haricinde 20 bin TL huzur hakkı aldığını kaydetti.