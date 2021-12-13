İBB’nin algısı çöktü!

Geçen günlerde katıldığı televizyon programında "Halk Ekmek büfesi önünde sıra bekleyenlerin, Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama'nın görüntü almasını beklediği" yönündeki sözlerinin cımbızlanarak çarpıtıldığını anlatan Kaynar, sırada bekleyen insanlar için rencide edici bir ifade kullanmasının mümkün olmadığını söyledi.

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Kaynar, "Ekmek büfelerine günde 3 defa servis yapılıyordu, bu servis sayısını 2'ye düşürdüler ve zamanında da göndermiyorlar. Gönderdikleri yerlere de yeterli sayıda ekmek göndermiyorlar. Görüntü almak için insanları maalesef kasıtlı olarak bekletiyorlar. Oraya gelip Halk Ekmek büfesinin önünde ekmeğin gelmesini bekleyen insanları yayınlayarak bu vatandaşlarımıza hakaret ediyorlar. Benim ahlakım buna uymaz. Böyle bir şey söylemediğim halde beni itham eden kişi ahlaksızdır" ifadelerini kullandı.