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Giriş Tarihi: 13.12.2021 13:13

Jandarma’dan hırsızlık çetesine şok operasyon

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Jandarma’dan hırsızlık çetesine şok operasyon

İstanbul-Tekirdağ ve Edirne’de 14 hırsızlık olayına karışan hırsızlık çetesine yönelik İstanbul İl Jandarma JASAT ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu suç örgütü lideri A.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 14 kişi yakalandı. 7’si tutuklanırken 5’i admli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT(Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; İstanbul/Silivri ve Tekirdağ/Çerkezköy ilçelerinde meydana gelen 14 ayrı inşaattan hırsızlık olayının aydınlatılması ve bağlantılarının ortaya çıkartılması için çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve istihbari çalışmalar neticesinde; inşaattan hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin adresleri tespit edildi.



JASAT DAN 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyon için düğmeye basan ekipler; İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında; şahısların hırsızlık olaylarında kullandığı 3 araç, çok sayıda çalıntı inşaat malzemesi, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 6 adet tabanca fişeği, 4 adet cep telefonu, 4 adet levye ile 3 adet tel kesme makası ele geçirildi. Ele geçirilen çalıntı inşaat malzemelerinin bir kısmı sahiplerine teslim edildi.

14 ayrı hırsızlık olayına karışan ve aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 12 şahıstan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Jandarma’dan hırsızlık çetesine şok operasyon
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