Kılıçdaroğlu engelli ressamı yalanına alet etmişti! Ailesi de Kılıçdaroğlu’nu yalanladı

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü gazetesine makam odasını açarak açıklamalarda bulunmuş, Ankara'da bilinen engelli ressam Muhammed Yalçın'ın tablosu hakkında bilgi verdikten sonra Ankara'nın Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı hakkında asılsız iddialarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu açıklamasında engelli ressam Muhammed Yalçın'ın babasının Muhammed için Altındağ Belediye Başkanı'ndan iş isteyince "Bir bez verelim, masaları silsin" ifadelerini kullanıldığını söylemişti.



BALCI KILIÇDAROĞLU'NU YALANLADI





Bunun üzerine Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı sosyal medyadan bir açıklama yaparak bu iddiaları yalanlayıp "Muhammed kardeşimizin ailesinin bizden bugüne kadar herhangi bir yardım ve iş talebi olmamıştır. Bizleri tanıyan herkes iddia edilen ifadeyi asla kullanmayacağımızı bilir" ifadelerini kullandı.

ENGELLİ RESSAMIN AİLESİ DE KILIÇDAROĞLU'NU YALANLADI

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı bu açıklamanın ardından engelli ressam Muhammed Yalçın'ın ailesiyle görüştüğünü yine sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Balcı "Kıymetli Hemşehrilerim, Az önce Muhammed Yalçın kardeşimizin ailesi ile görüştüm. Onlar da yaşananları yalanladı ve çok üzüldüklerini ifade ettiler... Bizi de en çok üzen, bu yalana engelli bir kardeşimizin alet edilmesi oldu" ifadelerini kullandı.

NE AÇIKLAMIŞTI?

Balcı resmi Twitter hesabından "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü gazetesine vermiş olduğu röportaja ilişkin açıklamamız..." diyerek açıklamayı sosyal medyadan paylaşmıştı. İşte o açıklama:

"ASILSIZ İDDİALARDA BULUNMASI HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR"

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün Sözcü gazetesine vermiş olduğu röportajda bizimle ilgili asılsız iddialarda bulunması hepimizi derinden üzmüştür. Sayın Kılıçdaroğlu, söz konusu röportajda Hacı Bayram Mahallesi'nde yaşayan engelli kardeşimiz ressam Muhammed Yalçın'ın ailesinin Muhammed için bizden iş istediğini ve bizimle de, "Bir bez verelim, masaları silsin" cevabını verdiğimizi dile getirmiş."

"HERHANGİ BİR YARDIM VE İŞ TALEBİ OLMAMIŞTIR"

"Muhammed kardeşimizin ailesinin bizden bugüne kadar herhangi bir yardım ve iş talebi olmamıştır."

"BİZLERİ TANIYAN HERKES İDDİA EDİLEN İFADEYİ ASLA KULLANMAYACAĞIMIZI BİLİR"

"Muhammed bizim ve tüm Ankaralıların çok sevdiği, değer verdiği bir kardeşimizdir ve başımızın üstünde yeri vardır. Bizleri tanıyan herkes iddia edilen ifadeyi asla kullanmayacağımızı bilir."

KILIÇDAROĞLU'NA DÜZELTMESİ İÇİN ÇAĞRI

"Bu talihsiz açıklamanın düzeltilmesi için CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrıda bulunuyoruz."