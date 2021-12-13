Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Türkiye’den turizm alanında yeni rekor

Bakanlığının bütçe genel kurul görüşmeleri kapsamında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ersoy, şunları söyledi:
2023'TE 3 KÜLTÜR FESTİVALİ
Beyoğlu Kültür Yolu Projesi ile 7 milyon 800 binden fazla ziyaretçi ağırladık, yılda 2 defa düzenleyeceğiz. 2. Sini 28 Mayıs 12 Haziran tarihinde düzenleyeceğiz.Başkent Kültür Yolu projesi lansmanını önümüzdeki ay yapacağız. 4.6 kilometrelik bir hat. Beyoğlu kültür yolu festivali ile Beyoğlu kültür yolu festivalini eş zamanlı gerçekleştireceğiz.İzmir Kültür Festivali çalışmaları kapsamında restorasyon projesini 2022 yılı sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz.2023 ilkbaharında hem başkent hem İzmir kültür yolu festivalini birlikte gerçekleştireceğiz.
5 YILDA 5 MİLYON ZİYARETÇİ
Göbeklitepe bölgesinde 100 km alanı 12 noktada kazılara devam ediyoruz. Türkiye ve dünyadaki en geniş kapsamlı kazı programını oluşturduk. 5 yılda 5 milyon ziyaretçi hedefliyoruz.
AKDENİZ'DE EN FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLAYAN ÜLKE
2020'yi 16 milyar dolar gelir 12 milyon ziyaretçiyle kapattık. 2022'de Türkiye'de kişi sayısında yüzde 100 artış bekliyoruz. Ekim sonu itibariyle Akdeniz'de en fazla ziyaretçi ağırlayan ülke Türkiye oldu ve tarihte ilk defa İspanya'yı geçti.
Türkiye güvenli turizm sertifikasını Avrupa'da ilk ve en etkili kullanan ülke oldu. Kasım sonu itibariyle sertifika almaya hak kazanan tesis sayısı 12 bini geçti.
525 ESER GETİRİLDİ
Content İstanbul fuarını İstanbu'lda 2022'de düzenleyeceğiz. Dizi filmler artık burada pazarlanacak, Pazar yeri Türkiye olacak.2021'de 525 eserimizi yurtdışından getirdik.Toplam eser sayısı 4492 ye yükseldi.