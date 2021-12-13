Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Türkiye’den turizm alanında yeni rekor

Bakanlığının bütçe genel kurul görüşmeleri kapsamında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ersoy, şunları söyledi:

2023'TE 3 KÜLTÜR FESTİVALİ

Beyoğlu Kültür Yolu Projesi ile 7 milyon 800 binden fazla ziyaretçi ağırladık, yılda 2 defa düzenleyeceğiz. 2. Sini 28 Mayıs 12 Haziran tarihinde düzenleyeceğiz.Başkent Kültür Yolu projesi lansmanını önümüzdeki ay yapacağız. 4.6 kilometrelik bir hat. Beyoğlu kültür yolu festivali ile Beyoğlu kültür yolu festivalini eş zamanlı gerçekleştireceğiz.İzmir Kültür Festivali çalışmaları kapsamında restorasyon projesini 2022 yılı sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz.2023 ilkbaharında hem başkent hem İzmir kültür yolu festivalini birlikte gerçekleştireceğiz.