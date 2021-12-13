SON DAKİKA: İstanbul’da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan, Bakan Nebati, MB Başkanı Kavcıoğlu ve banka yöneticileri ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde ekonomi yönetimi ve kamu bankalarının yöneticileri ile görüşecek. Kritik toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katılacak. Toplantı saat 15.00'te başlayacak.