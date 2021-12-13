Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: İstanbul'da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan, Bakan Nebati, MB Başkanı Kavcıoğlu ve banka yöneticileri ile görüşecek
Giriş Tarihi: 13.12.2021 14:17 Son Güncelleme: 13.12.2021 14:20

SON DAKİKA: İstanbul'da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan, Bakan Nebati, MB Başkanı Kavcıoğlu ve banka yöneticileri ile görüşecek

SON DAKİKA: İstanbul’da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan, Bakan Nebati, MB Başkanı Kavcıoğlu ve banka yöneticileri ile görüşecek

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Zirvesi'ni saatler 15.00'i gösterdiğinde İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde toplayacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile kamu bankalarının üst düzey yetkililerinin kabul edileceği bildirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde ekonomi yönetimi ve kamu bankalarının yöneticileri ile görüşecek. Kritik toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katılacak. Toplantı saat 15.00'te başlayacak.

İSTANBUL'DA EKONOMİ ZİRVESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile görüşecek.

NELER KONUŞULACAK?

Piyasaların yakından takip ettiği toplantıda, sağlıksız fiyat oluşumu, yeni ekonomi modeli ve son durum değerlendirilecek.

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SON DAKİKA: İstanbul'da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan, Bakan Nebati, MB Başkanı Kavcıoğlu ve banka yöneticileri ile görüşecek
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