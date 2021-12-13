SON DAKİKA: İstanbul’da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan, Bakan Nebati, MB Başkanı Kavcıoğlu ve banka yöneticileri ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde ekonomi yönetimi ve kamu bankalarının yöneticileri ile görüşecek. Kritik toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katılacak. Toplantı saat 15.00'te başlayacak.
İSTANBUL'DA EKONOMİ ZİRVESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile görüşecek.
NELER KONUŞULACAK?
Piyasaların yakından takip ettiği toplantıda, sağlıksız fiyat oluşumu, yeni ekonomi modeli ve son durum değerlendirilecek.
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