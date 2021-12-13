Haberler Gündem Haberleri Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’den merak uyandıran paylaşım! Yarın ne açıklayacak?
Giriş Tarihi: 13.12.2021 21:30

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’den merak uyandıran paylaşım! Yarın ne açıklayacak?

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’den merak uyandıran paylaşım! Yarın ne açıklayacak?

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, iki gündür resmi Twitter hesabından merak uyandıran paylaşımlar yaparak “Nesli tükendi deniliyordu…”, “Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı” cümlelerini kullandı. Bakan Pakdemirli bugün ise Twitter hesabından merak uyandıran cümlelerine bir yenisini ekleyerek “Yaşadığına dair kanıtlar elimizde. Büyük bir titizlikle onu koruyor ve tüm coğrafyamıza yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm detaylar yarın saat 10.00’da…” ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemir’in yarın ne açıklayacağı merak konusu…

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, resmi Twitter hesabından önceki gün merak uyandıran bir paylaşım yaptı. Pakdemirli sosyal medya kullanıcılarını meraklandırdığı paylaşımında "Nesli tükendi deniliyordu…" dedi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Bakan Pakdemir'in bu cümleleri sonrasında tahminlerde bulunsa da Pakdemirli sessizliğini korudu.

PAYLAŞIMLARI MERAK KONUSU OLDU

Bakan Pakdemirli'nin ne açıklayacağı merak konusu olurken dün ise yine sosyal medya hesabından bir başka açıklama yaparak "Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı" ifadelerini kullandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ YARIN 10.00'DA AÇIKLAYACAĞINI DUYURDU

Bakan Pakdemirli bugün ise resmi Twitter hesabından iki gündür merak uyandıran cümlelerine bir yenisi ekledi. Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından daha açıklayıcı bilgi vererek, "Yaşadığına dair kanıtlar elimizde. Büyük bir titizlikle onu koruyor ve tüm coğrafyamıza yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm detaylar yarın saat 10.00'da…" ifadelerini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’den merak uyandıran paylaşım! Yarın ne açıklayacak?
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