Vatandaşın İETT çilesi bitmiyor! Arızalanan İETT’nin tamircisi: Rezillik

A Haber'in bir röportajı ise içler acısı durumu gözler önüne serdi. Arızalanan bir otobüsü tamir için gelen tamircinin açıklamaları, İETT'nin nasıl başı boş kaldığını ortaya çıkardı.
Vatandaşların İETT çilesi bitmiyor! Yine bir otobüs arızalandı... Arızalı otobüsün tamircisi: ''Rezillik çekiyoruz'' | Video
PARA KAYNAĞI AKTARILMIYOR
İETT'ye para aktarılmadığını vurgulayan tamirci "Para sıkıntısı nedeniyle otobüsler yolda kalıyor. Belediye para yatırmıyor otobüslere. Bu yüzden sürekli yolda kalıyor otobüsler. Bu araçra şarj dinamosu nedeniyle yolda kalmış. Şimdi şarj dinamosunu değiştiriyoruz." dedi.
EN BÜYÜK ÇİLEYİ VATANDAŞ ÇEKİYOR
En büyük rezilliği vatandaşın çektiğini belirten tamirci otobüs arızaları nedeniyle biz de oradan oraya koşturuyoruz, büyük rezillik çekiyoruz, ancak en büyük rezilliği vatandaş çekiyor ifadelerini kullandı.