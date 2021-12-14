Bakan Bekir Pakdemirli'nin merak uyandıran paylaşımı ortaya çıktı! "Yaşadığına dair kanıtlar elimizde" demişti...

"Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'nin Nesli Tehlike Altında Türleri için Tür Eylem Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi" Projesinin açılış toplantısı, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, dünyada milyarlarca yıldır devam eden ekosistem dengesine dikkati çekerek, buradaki en ufak bir kaybın, kelebek etkisi misali diğer türleri etkilediğini dile getirdi.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN TÜRLER...

Son yüzyılda bitki türlerinin yüzde 40'ının yok olduğunu belirten Pakdemirli, "Dünya son 50 yılda memeli, kuş, sürüngen ve balık popülasyonunun yüzde 68'ini kaybetti. Bugün, iklim değişikliği ve habitatın tahribatından dolayı yaklaşık 1 milyon tür risk altında. Nesli tehlike altında olan türlerimizi korumak, kayıt altına almak ve sürdürülebilirliğini sağlamak artık bir tercih değil, gelecek nesillere borcumuzdur." diye konuştu.