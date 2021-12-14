Bakan Karaismailoğlu: Başkentlilere daha temiz Mogan Gölü bırakacağız





'2053 VİZYONUMUZUN EN İDDİALI HEDEFİ'

Bakan Karaismailoğlu, 2053 hedeflerinin, emisyon oranını sıfıra indirmek olduğunu belirterek, "'Yeşil Kalkınma Devrimi', 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefidir. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, tüm bakanlıklarımızla beraber 'Yeşil Kalkınma Modeli'ni hayata geçirmek için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Çevresel fayda oluşturmak, hem bakanlığımızın hem de hükümetlerimizin her zaman öncelikli hedeflerinden olmuştur. Bu amaçla yaptığımız yatırımlarla yıllık toplam 975 milyon ton değerinde karbon emisyon tasarrufu, 20 milyon dolar değerinde kağıt tasarrufu, toplam 780 bin ağaca eşdeğer karbon emisyon tasarrufu sağladık" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarının ardından basın mensupları ile tekneye binerek, Mogan Gölü'nde yapılan çalışmaları inceledi.