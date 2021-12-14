Beyoğlu’nda Türk bayrağını koparan turistlerle ilgili flaş gelişme!

Beyoğlu Karaköy Yeraltı Çarşısı'nda Cuma günü asılı bulunan Türk Bayrağını koparan 3 turistten ikisi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki turistten E.K. gözaltında tutulurken olayda bayrağa karşı olumsuz bir hareket yapmadığı tespit edilen M.L. M.A isimli şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



TURİSTLERDEN BİRİSİ OLAYDAN SONRA YURDIŞINA KAÇTI



Asılı bayrağı yerinden koparan ve hakaret eden E.K. ise "Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi. Olaya karışan üçüncü şüpheli R.C.M.'nin olayın hemen ardından yurtdışına çıktığı öğrenildi.



ESNAFIN DARP ETTİĞİ BAYRAK EYLEMCİSİ ARANIYOR



Polis Türk bayrağına yönelik aynı olayın benzerini gerçekleştiren ve esnaf tarafından bayrağa karşı haraket girişiminde bulunduğu için darp edilen şahısın yakalanması için güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Beyoğlu'nda Türk bayrağını koparıp yere atmışlardı! O turistler hakkında flaş gelişme