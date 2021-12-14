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Giriş Tarihi: 14.12.2021 16:05

Beyoğlu'nda Türk bayrağını koparan turistlerle ilgili flaş gelişme!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Beyoğlu’nda Türk bayrağını koparan turistlerle ilgili flaş gelişme!

Beyoğlu  Karaköy'de yeraltı Çarşısında Türk bayrağını koparan ve hakaret eden E.K. isimli turist gözaltına alınarak  “Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama" suçundan adli makamlara sevk edildi. Gözaltına alınan ikinci turist ise bayrağa karşı bir hareketi olmamasından dolayı serbest bırakıldı. Bu olayın ardından yine aynı yerde bayrağı koparmaya çalışan ve esnaf tarafından darp edilen şahısın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Beyoğlu Karaköy Yeraltı Çarşısı'nda Cuma günü asılı bulunan Türk Bayrağını koparan 3 turistten ikisi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki turistten E.K. gözaltında tutulurken olayda bayrağa karşı olumsuz bir hareket yapmadığı tespit edilen M.L. M.A isimli şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TURİSTLERDEN BİRİSİ OLAYDAN SONRA YURDIŞINA KAÇTI

Asılı bayrağı yerinden koparan ve hakaret eden E.K. ise "Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi. Olaya karışan üçüncü şüpheli R.C.M.'nin olayın hemen ardından yurtdışına çıktığı öğrenildi.

ESNAFIN DARP ETTİĞİ BAYRAK EYLEMCİSİ ARANIYOR

Polis Türk bayrağına yönelik aynı olayın benzerini gerçekleştiren ve esnaf tarafından bayrağa karşı haraket girişiminde bulunduğu için darp edilen şahısın yakalanması için güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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Beyoğlu'nda Türk bayrağını koparan turistlerle ilgili flaş gelişme!
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