CHP’nin ayrımcı zihniyetine muhteşem bir cevap vermişti! AK Partili Kan’dan da destek geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi meclisinde CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu kürsüden sözü AK Parti Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'a getirmiş, CHP'li Neslihanoğlu Başkan Ayık'a 28 Şubat'ta kaç yaşında olduğu sorusunu yönelterek "28 Şubat kaç yılında oldu?" diye sormuştu.

28 Şubat darbesini Ayık'ın yaşamadığı halde konuştuğu algısını vermeye çalışan Neslihanoğlu'na Ayık tarihe geçecek cevaplar vererek, "28 Şubat'ta annem başörtülü diye otobüsten atılıp her gün 3 kilometre yolu yürüdüğünde #Ben13yaşındaydım! Türkiye dereceli ablam tasdiknameyle İmam Hatip Lisesi'nden Milli Güvenlik dersinde başını açmadığı için atıldığında 13 yaşındaydım. Babamın ticari işletmesi Batı Çalışma Grubu tarafından fişlenip kapanmak zorunda kaldığında 13 yaşındaydım!" demişti.

#BEN13YAŞIMDAYDIM ETİKETİ AÇILDI, AYIK'A DESTEK YAĞDI...

Bu ifadeleri içeren görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı, hatta #Ben13yaşımdaydım etiketi açıldı, Ayık'a destek yağdı... Bir destek de AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan'dan geldi. Kan sosyal medya hesabından Ayık'ın konuşmasını yer aldığı videoyu paylaşarak "Bir zulüm ve karşısında verilen zorlu mücadele ancak bu kadar zarafetle anlatılabilirdi. Karşısındakini hakir gören, tepeden bakan, ayrımcı zihniyete muhteşem bir cevap olmuş. Gönlünüze sağlık Hilal Ayık Başkanım" ifadelerini kullandı.

NELER DEMİŞTİ?

"ÇOK MERAK EDİYORSANIZ ŞAYET! 13 YAŞINDAYDIM"



Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu'na verdiği cevaplar ise şöyle:

*28 Şubat'ta kaç yaşındaydın? Çok merak ediyorsanız, 13 yaşındaydım Yaşar Bey. Annem başörtülü diye otobüsten atılıp her gün üç kilometre yolu yürüdüğümde 13 yaşındaydım. Çok merak edi yorsanız şayet!

*Türkiye dereceli ablam tasdiknameyle İmam Hatip Lisesi'nden Milli Güvenlik dersinde başını açmadığı için atıldığında 13 yaşındaydım. Üniversite kayıtlarını çıkarın ÖSS'den.

*Babamın ticari işletmesi Batı Çalışma Grubu tarafından fişlenip kapanmak zorunda kaldığında 13 yaşındaydım Yaşar Bey.

"BİZ O HAKKI HELAL ETMİYORUZ"



*O gün sadece bir başörtüsü zulmüyle kıyaslamazsınız. O gün nice insanlar ne şekilde etkilendi o süreçten. Ve konuyu siz açtınız helalleşme diyerek. Bende ne dedim? Genel Başkanınızın bahsettiğiniz helalleşmeyi dile getiriyorsanız "biz o hakkı helal etmiyoruz" dedim.



*28 Şubat ile ilgili ise KHK'lı hesaplar benim Twitter hesabıma atağa geçti. Sosyal medyada çalışma yaptılar. 28 Şubat'ta bu hanım efendi kaç yaşındaymış, ne yapmış, benzer söylemler. Üzüldüm ya! O hesaplarla aynı söylemleri bugün CHP Grup Başkanvekilini'nin söylemiş olmasına gerçekten üzüldüm, bu üzüntümü dile getiriyorum. Siz özür dilemezseniz dilemeyin!

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞMIŞTI. İŞTE O MESAJLAR:

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: "13 yaşında ailesiyle birlikte 28 Şubat zulmünü yaşayan Hilal Ayık Başkanım "helalleşmek" isteyenlere gereken cevabı vermiştir. Onurlu, başı dik ve alnı ak Kardeşim, ağzınıza sağlık. Zulmün yaşı olmaz, zulmün sesi olur ve o ses tüm salonda yankılanır... #Ben13Yaşındaydım"

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Yılmazer: "Sizi mangal gibi yüreğiniz için ayakta alkışlıyoruz. Ümidimizsiniz. Gururumuzsunuz Hilal Ayık başkanım. 28 Şubatta hepimiz sizinle diyoruz: #Ben13yaşımdaydım"

AK Parti MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam: "Biraz samimi olun,bu CHP zihniyeti asla değişmeyecek. Yaşadıklarımızın üzerinden siyaset yapmayı bırakın. Unutmuyoruz, unutmayacağız. Helalleşmek kim siz kim. Zulm ile abad olanın akibeti berbat olur. Helal olsun Hilal Ayıkhttp://başkanım. Başka söze hacet YOK! #Ben13Yaşındaydım"

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Gültekin Gündüz: "28 Şubat'ın açtığı yaralar hala kanıyor, 13 yaşındaki bir çocuğun zihninde, yüreğinde yaşıyor ve en gür sesiyle bugün bile haykırıyor. Yüreğinize sağlık Başkanım Hilal Ayık. #Ben13Yaşındaydım"

Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş: "#28Şubat sürecinde yaşadığı zulmü dile getiren yürekli Başkanımız Hilal Ayık. #Ben13yaşındaydım, sen 15, diğeri 20... Zulmün yaşı, çekilen çilelerin sonu yoktu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız: "Gençleri siyaseten diline pelesenk edenlerin, siyasette yer bulan gençlere her fırsatta "daha senin yaşın kaçtı" cümlesini kurmaya cüret etmelerine halen şaşırıyorum, evet. #Ben13Yaşındaydım. Geçmişe takılıp kalmıyoruz; ancak "helalleşme" diyerek geçmişi hatırlatır ve sonrasında da bir yüzleşme olmaksızın bizden geçmişi olduğu gibi içimize gömmemizi, yok saymamızı beklerseniz; size yaptıklarınızı, oluşturduğunuz toplumsal fay hatlarını bir bir hatırlatırız. Bilin bunu ilkokul 3. Sınıftaydım. Yaş 9. Sene 2001. Sınıfta "diyanet işleri başkanı" ilan edilmiştim. Düşünsenize 9 yaşındaki çocukların bile karşısındaki bir çocuğu görüşünden dolayı kategorize edebildiği keskin kutuplu bir siyasal "bilinç" iklimi vardı. #Post28ŞubatTravmaları"

AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak: "Bu bağnaz, yüreği kara zihniyeti kul affetse de nafile, İnanıyoruz ki Rabbim affetmeyecek. Helalleşme ahirette inşallah. #Ben13Yaşındaydım"

AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu: "Katsayı oyunlarıyla milyonlarca gencin geleceğini çaldınız, zulmettiniz, kapanmayacak yaralar açtınız. Yüzsüzce Helalleşme safsatasına gereken cevabı veren Hilal Ayık başkanım yüreğine sağlık. Haklı mücadelemizi gür bir sesle her zaman, her yerde sürdüreceğiz. #Ben13Yaşındaydım"

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu: "Bugün eşitlik naraları atan muhalefetin dün neler yaptığını gür sesle yüzlerine vuran cesur kardeşim, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ı tebrik ediyorum Ülkemizin dünü ve bugünü apaçık ortadadır. Dün başı kapalı diye özgür haklarını elinden aldığınız kızlarımızın ahı size yeter de artar"

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci: "Sevgili kardeşim, Akyurt Belediye Başkanımız Hilal Ayık'ı yapmış olduğu konuşma ve duruşundan ötürü tebrik ediyorum. 28 Şubat millete zulümdü, o zulme alkış tutan zalimlerle asla helalleşmeyeceğiz.!"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: "Namlusunu millete çeviren tanklara selam durmayanlar hep aynı yaşta milleti ile yan yana. Yalnız değilsin kardeşim... Hilal Ayık. #Ben13Yaşındaydım"