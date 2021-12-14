Devlet yaraları sarıyor! Elazığ’da 379 deprem konutu için kura çekildi

Konutların tüm depremzedelere hayırlı olmasını dileyen Toraman, "Ekim ve kasım aylarında Elazığ'da 3 bin 380 konutun kurasını çekmiştik. Bu ay da toplam 2 bin 266 hak sahibi için kura çekeceğiz. Bu önemli bir rakam önemli bir aşama." diye konuştu.