İstanbul’da DHKP-C operasyonu! 9 gözaltı

DHKP-C terör örgütüne yapılan operasyonlarda 'etkin pişmanlık' hükümleri kapsamında alınan şüpheli ifadelerinde terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen İdil Kültür Merkezi'ne baskın yapıldı. Yapılan operasyonda; S.G., R.A., B.Y., C.T., B.I., S.K.,C.K., B.V., ve F.Ş. isimli 9 şahıs gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, B.Y.'nin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", B.I.'nin ise "Suçu ve Suçluyu Övme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından arandığı belirlendi.

Binada yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.