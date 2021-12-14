Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 9 gözaltı
Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:04 Son Güncelleme: 14.12.2021 10:06

İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 9 gözaltı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da DHKP-C operasyonu! 9 gözaltı

İstanbul Şişli’de DHKP-C terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

DHKP-C terör örgütüne yapılan operasyonlarda 'etkin pişmanlık' hükümleri kapsamında alınan şüpheli ifadelerinde terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen İdil Kültür Merkezi'ne baskın yapıldı. Yapılan operasyonda; S.G., R.A., B.Y., C.T., B.I., S.K.,C.K., B.V., ve F.Ş. isimli 9 şahıs gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, B.Y.'nin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", B.I.'nin ise "Suçu ve Suçluyu Övme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından arandığı belirlendi.

Binada yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 9 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA