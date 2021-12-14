Diyanet'ten "personele zorla kitap aldırıldığı" iddiasına yalanlama!

"ALİ ERBAŞ, BURHAN İŞLİYEN VE İBRAHİM KALIN TELİF ÜCRETİ ALMADI"

Açıklamada, proje kapsamında, kitapların toplu basımı ve gönderiminin hedef kitlenin daha hızlı, rahat ve uygun maliyetlerle kitaplara ulaşabilmesini sağlamaya yönelik idari bir tedbir olduğu ve kar amacı güdülmediği vurgulanarak, şu bilgiler verildi:

"Proje hazırlık safhasında okunacak kitaplar belirlenirken yazarlara bilgi verilmemiştir. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Dr. Burhan İşliyen ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bahsi geçen eserlerde telif ücreti almayarak, 'bila bedel' olarak eserlerini Başkanlığımıza devir ve temlik etmişlerdir. Bu sebeplerle, personele gönderildiği iddia edilen yazının telif ücreti almak suretiyle eser sahiplerine para kazandırmaya yönelik olmadığı açıkça anlaşılmaktadır.

Projede okunacak kitapların içeriğinden Başkanlığımızca icra edilecek sınav ve mülakatlarda soru sorulması hususunun din görevlilerinin kitap okuma ve müzakerelerine katılımlarının teşvik edilmesi amacının dışında yorumlanması ise son derece üzücüdür."