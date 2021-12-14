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Giriş Tarihi: 14.12.2021 19:15

Eski eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Eski eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta eski eşi Özlem Çopur'u (32) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.B. (35) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Nujin Caddesi'nde meydana geldi. M.B., 6 ay önce boşandığı 2 çocuk annesi Özlem Çopur'un eve gitti. Burada çıkan kavgada M.B. Özlem Çopur'u bıçaklayarak yaraladı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çopur, hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan M.B. yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada otopsinin ardından ailesine teslim edilen Çopur'un cenazesinin Sivas'ta toprağa verileceği belirtildi. Çopur'un iki çocuğu ise ailesine teslim edildi.

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Eski eşini öldüren şüpheli tutuklandı
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