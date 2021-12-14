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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Gara’da PKK inleri nokta atışıyla vuruldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Gara’da PKK inleri nokta atışıyla vuruldu
MİT ve TSK ortak operasyonuyla Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. PKK'ya yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde başlatılan hava destekli operasyonlar sürüyor. TSK'nın 'Pençe Harekatları' ile terör örgütü ağır darbe alırken PKK'ya son darbe de Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde vuruldu. MİT bir grup PKK'lı teröristin, bölgedeki askeri üs noktaları ile operasyon birliklerine saldırı yapma hazırlığı içinde olduklarını belirledi. Bölgede keşif gözetleme uçuşu yapan insansız hava araçları teröristlerin yerini belirledi. Operasyon için Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 uçakları 9 PKK'lı teröristi nokta atışıyla etkisiz hale getirdi. Operasyonu başarıyla tamamlayan F-16'lar dakikalar içinde üsse döndü.
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Gara’da PKK inleri nokta atışıyla vuruldu
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