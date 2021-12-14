Gara’da PKK inleri nokta atışıyla vuruldu

MİT ve TSK
ortak operasyonuyla Kuzey Irak
'ın Gara
bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. PKK'ya yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde başlatılan hava destekli operasyonlar sürüyor. TSK'nın 'Pençe Harekatları' ile terör örgütü ağır darbe alırken PKK'ya son darbe de Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde vuruldu. MİT bir grup PKK'lı teröristin, bölgedeki askeri üs noktaları ile operasyon birliklerine saldırı yapma hazırlığı içinde olduklarını belirledi. Bölgede keşif gözetleme uçuşu yapan insansız hava araçları teröristlerin yerini belirledi. Operasyon için Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 uçakları 9 PKK'lı teröristi nokta atışıyla etkisiz hale getirdi. Operasyonu başarıyla tamamlayan F-16'lar dakikalar içinde üsse döndü.