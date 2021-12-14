İBB’nin hukuksuz müfettiş atamasına yargı son noktayı koydu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda usulsüz müfettiş ataması yaptığı ortaya çıkmıştı. Hukuka aykırı yapılan atamayı yargıya taşıyan Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği ise açtığı davayı kazandı. İstanbul 13. İdare Mahkemesinde görülen davada atanmanın hukuka uygun olmadığı sonucuna varıldı ve atama kararı iptal edildi. Alınan kararı davalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı istinaf mahkemesine götürdü. Bölge İdare Mahkemesi'nden İBB'ye bir kötü haber daha geldi. Mahkeme, Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği'nin açtığı davanın hukuka aykırı olmadığını belirtti.

Alınan kararda; "İstinaf incelemesi istenilen idare mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, ileri sürülen iddialar söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmemiştir" denildi.

Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği'nden yapılan açıklamada ise; "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan hukuksuz Müfettiş atamasına dair İdare Mahkemesince verilen "iptal kararına" ilişkin olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan istinaf başvurusu, "atamanın hukuka aykırılığı gerekçe gösterilerek" reddedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin müfettişlere mobbing uyguladığı iddia edildi. Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki dosya ve soruşturmaları kendi isteği ile sonuçlandırdığı, müfettişleri baskı altında tuttuğu öne sürüldü.