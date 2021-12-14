‘İslamofobi için terörist modeli icat ettiler’

TBMM
Başkanı Mustafa Şentop
, 10 Aralık İnsan Hakları Günü
dolayısıyla Meclis'te gerçekleştirilen "Avrupa'da İslamofobi: Problemler, Yaklaşımlar, Çözümler" başlıklı panelin açılışında konuştu. Şentop: "İslamofobiyi oluşturabilmek için Batı
'da, Müslümanların yaptığı bir terör tablosu ortaya koymak lazımdı. Onun için bunlar Müslüman terörist modeli icat ettiler ve bunu destekleyecek şekilde parasal, askeri anlamda, dolaşımını kolaylaştıracak şekilde çalışmalar içine girildi. Dolasıyla uluslararası terörün aslında hamisi İslamofobiyi icat eden Batılılar."