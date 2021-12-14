İzmir’de iki ilçede yangın dehşeti: 2 ölü

Bornova ilçesindeki yangın saat 13.15 sıralarında Meriç Mahallesi 5734 sokakta bulunan iki katlı bir evin alt katında meydana geldi. Oğlu İlhami Bingöl ile birlikte yaşayan yatalak hasta Ahmet Bingöl (88) evde yalnızken elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye bildirdi. Evlerinde yangın çıktığını duyan İlhami Bingöl de olay yerine gelerek babasını elleriyle kurtarmaya çalışsa da başarısız oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen Ahmet Bingöl sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yangın ise Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi 133 Sokak'taki tek katlı evde önceki gün gece saat 03.45 sıralarında yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangın esnasında evde bulunan Suat Burcu (55), ekipler tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, dumandan etkilenen Burcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.