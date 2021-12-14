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Giriş Tarihi: 14.12.2021

PKK propagandasına soruşturma

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
PKK propagandasına soruşturma
HDP İstanbul İl Kongresi'nde meydana gelen olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul'da önceki gün HDP tarafından düzenlenen 4'üncü olağan kongrede, PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılmıştı. Kongre salonundaki HDP'liler, PKK marşı okuyup ant içmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, kongrede atılan sloganlar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "12.12.2021 tarihinde yapılan HDP İstanbul il kongresinde tespit edilen eylemlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.
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PKK propagandasına soruşturma
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