PKK propagandasına soruşturma

HDP İstanbul
İl Kongresi'nde meydana gelen olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul'da önceki gün HDP tarafından düzenlenen 4'üncü olağan kongrede, PKK elebaşı Abdullah Öcalan
lehine sloganlar atılmıştı. Kongre salonundaki HDP'liler, PKK marşı okuyup ant içmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü
Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, kongrede atılan sloganlar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "12.12.2021 tarihinde yapılan HDP İstanbul il kongresinde tespit edilen eylemlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.