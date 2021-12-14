Skandalın yeni detayları ortaya çıktı! İş adamı Hüseyin Köksal’a plaka tahsis ettiren milletvekili CHP’li çıktı

Bu plakalar, emniyet şeritlerinden istediği gibi gidebiliyor. Hız cezalarından muaf olan bu araçlar yüksek hızlara çıkabiliyor. Hiçbir şekilde trafik cezası kesilmeyen bu araçların, milletvekili tarafından başka birisine usulsüz şekilde tahsis edilmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.