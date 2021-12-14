Skandalın yeni detayları ortaya çıktı! İş adamı Hüseyin Köksal’a plaka tahsis ettiren milletvekili CHP’li çıktı

İstanbul'da emniyet şeridinde yakalanan Audi A8 marka lüks araçla ilgili yapılan soruşturmada, büyük bir skandal patlak verdi.
Emniyet şeridinde hızla ilerlerken çevirmeye takılan "34 HSY .." plakalı aracın, tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Hüseyin Köksal'a ait olduğu belirlendi.
Bir milletvekilinin 3 plaka tahsis hakkından birini Hüseyin Köksal'a verdiği ortaya çıkınca emniyet ekipleri, konuyla ilgili detaylı bir araştırma başlattı.
Hüseyin Köksal'ın adı, bir dönem kamuoyunda sık sık gündeme geliyordu. Köksal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatının ardından Olay TV'nin kurulumunda aktif rol aldı ve büyük harcamalar yaptı.
Ensonhaber'de yer alan habere göre; İBB'ye yakınlığıyla öne çıkan Hüseyin Köksal'a CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın plaka tahsis ettiği öğrenildi. Bilindiği gibi; milletvekillerinin 3 araca plaka tahsis ettirme hakkı var.
Bu plakalar, emniyet şeritlerinden istediği gibi gidebiliyor. Hız cezalarından muaf olan bu araçlar yüksek hızlara çıkabiliyor. Hiçbir şekilde trafik cezası kesilmeyen bu araçların, milletvekili tarafından başka birisine usulsüz şekilde tahsis edilmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.