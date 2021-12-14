SON DAKİKA: Bakan Akar’dan Batman’da flaş açıklama: Terör örgütündeki çöküşü görüyoruz

BAKAN AKAR BATMAN'DA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı Sancak Tevdi Töreni'ne katılmak ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak üzere Batman'a gitti." denildi.