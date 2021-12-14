SON DAKİKA: Bakan Akar’dan Batman’da flaş açıklama: Terör örgütündeki çöküşü görüyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı Sancak Tevdi Töreni'ne katıldı. Akar, Batman'daki törende yaptığı açıklamada terör örgütünün çöküş içinde olduğunu ifade etti, son rakamları duyurdu.
BAKAN AKAR BATMAN'DA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı Sancak Tevdi Töreni'ne katılmak ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak üzere Batman'a gitti." denildi.
"BU YILIN BAŞINDAN İTİBAREN 2 BİN 631 TERÖRİST ETKİSİZ"
Bakan Akar, Batman'da yaptığı açıklamada, "Terör örgütünde çöküşü görüyoruz. Bu yılın başından itibaren 2 bin 631 terörist etkisiz hale getirildi.