AK Partili Çankırı: 19 yılda İzmir’e 85 milyar lira yatırım yaptık

TBMM'de geçen hafta başlayan bütçe görüşmelerinde bakanlıkların bütçe görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerde özellikle İzmir'e yönelik ifadeler dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2022 yılı bütçe sunumlarında İzmir yatırımlarından da bahsetti.

AFETZEDELERİMİZİN UMUDU, CAN YOLDAŞI VE AİLESİ OLDUK

Kurtarılmayı bekleyen tüm canlara el uzatabilmek gayesinin başarıyla sonuçlandırıldığına TBMM Genel Kurulu'nda dikkat çeken AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ''İzmir depreminde, Muğla orman yangınlarında, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde, bilfiil sahada olan AK Parti milletvekilinden birisi olarak, yaşadıklarımdan ve gösterdiğimiz dayanışmadan bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin ortak gücünü harekete geçiren AFAD'ın cefakar ekipleriyle birlikte; kendimizi unutup, afetzedelerimizin umudu, can yoldaşı ve ailesi olduk.'' ifadelerini kullandı. Çankırı sözlerine şöyle devam etti: ''Emrah Apartmanı enkazının başında beklerken ekiplerin 'Enkazda ses var' uyarısıyla 58 saat sonra kurtardıkları İdil kızımızın ailesine ve bizlere yaşattıkları duygu selini sizlere tarif edebilmem mümkün değil. Muğla yangıları esnasında, Çamlıbel Mahallesi'nde Muharrem Çavuş Dayı'nın 'Evladımdan önce yanımda oldunuz' sözleri kulaklarımdan silinmiyor. Kavaklıdere'deki Fatma Teyzemizin gönlündeki doğa sevgisiyle bir ağacı daha kurtarmak için ekiplerimizle birlikte verdiği mücadele gözlerimin önünden gitmiyor. Gayemiz; kurtarılmayı bekleyen insanlara, hayvanlara, ağaçlara, özetle tüm canlara el uzatabilmekti. Nitekim biz bunu başardık.''

KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ BEKLEYEN BİR DOSYA YOK

Bütçe görüşmeleri kapsamında sunumlarını ve konuşmalarını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm ile ilgili İzmir'de ve başka bir ilde bekleyen dosyanın bulunmadığını belirtti. Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir'de hem Büyükşehir Belediyesine hem de Bayraklı Belediyesine vatandaşlarımız için, milletimiz için yapılması gereken her türlü desteği vereceğimizi söyledim. İşte şimdi yüce Meclis'in çatısı altında deprem ile alakalı, kentsel dönüşüm ile alakalı bize kim geliyorsa ona yardım edeceğiz. Kimseyi ayırt etmeyeceğiz. Şimdi biz millete hizmet etmek için 81 ile gitmiş ve 350'den fazla ziyaret gerçekleştirmiş bir bakan olarak söylüyorum: Hakkâri'ye de gideriz, Şırnak'a da gideriz, İzmir'e de gideriz ve mücadelemizi milletimiz için veririz."

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN AFETZEDELERİN YANINDA



Bakan Kurum'un bütçe konuşması ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı şu ifadeleri kullandı: ''İzmir depreminde 21 gün, gece gündüz demeden afetzedelerimizin yanında olan Murat Bakanımıza tüm hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Deprem süreci boyunca neredeyse her gün bir aradaydık. Sayın Bakanımız bu süre zarfında afetzedelerimizin yanında oldu, enkazın başında bekledi, arama kurtarma çalışmaları sona erdiğinde ise inşa ve ihya için kolları sıvadı. Kentsel dönüşüm planlamaları adına siyasi görüşleri bir kenara bıraktı ve 'İzmir hepimizin İzmir'i diyerek' 25 ilçe belediyesine samimi bir çağırıda bulundu. Gelin kentsel dönüşüm projelerinizi getirin İzmir'i bu çarpık ve riskli yapılardan kurtaralım dedi. Bakın Narlıdere ve Konak Belediyeleri projelerini il müdürlüğümüze getirdiler. Tüm bunlar hem Tunç Bey tarafından hem de CHP kurmayları tarafından çok iyi bilinirken, bir teşekkür etmek yerine bu konuyu meclis gündemine taşıyorlar. AK Parti olarak son 19 yılda İzmir'e toplamda 85 Milyar TL yatırım yaparak İzmirli hemşehrilerimizin hayatında kolaylıklar sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz inşallah…''

GURUR PROJESİ İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçe görüşmeleri sunumları kapsamında Bakan Adil Karaismailoğlu; ''Ülkemizin gurur projelerinden bir tanesi de İstanbul-İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü'nün yapılmasıyla eski yolda sekiz buçuk saat süren yolculuklar, üç buçuk saate düştü. Otoyol yapılmasaydı eski yoldaki seyahat süresi on üç, on dört saatleri bulacaktı. Otoyolun yapılmasıyla birlikte eski yol da cazibesini kazanmıştır ve kullanıma aktif olarak açılmıştır. İstanbul-İzmir Otoyolu sayesinde 306 tane yeni turizm tesisi, 8 yeni OSB, yıllık 408 bin ton tarımsal üretim hacminde artış, 54 bin yeni istihdam, 113 milyar TL artış sağlanmıştır.'' şeklinde konuştu.

TURİZM, İZMİR'İN BACASIZ FABRİKASIDIR

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi görüşmeleri kapsamında yürütme adına söz alan Bakan Mehmet Nuri Ersoy oldu. İzmir'de önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bakan Ersoy sözlerine şöyle devam etti: ''Bir müjdem de İzmir'e, İzmir Kültür Festivali. Biliyorsunuz, geçen ay Tekel binasının temelini attık, orada büyük bir restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışması başlattık, bunu da 2022 yılının sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz, orası çok geniş bir mekân, içinde büyük bir müzesi, kütüphanesi, etkinlik alanları, güzel sanatlar bölümleri, resim heykel müzesi gibi çok fazla mekân var. Bu mekânların da restorasyonu tamamlayıp 2023 ilkbaharında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'yle paralel olarak hem Başkent Kültür Yolu Festivali'ni hem de İzmir Kültür Festivali'ni beraber gerçekleştireceğiz.''