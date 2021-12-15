Ankara Barosu yönetimi hakim karşısında

Dönemin Ankara Baro Başkanı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Baro Başkanı Kemal Koranel ile 9 sanık hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 24 Nisan'da, Ankara'daki Hacı Bayram Cami'de verdiği hutbenin içeriğiyle ilgili yaptıkları basın açıklamasının ardından soruşturma başlatılmıştı. Erinç Sağkan ile birlikte 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, 'Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret'ten iddianame hazırlanmıştı.

'ELEŞTİRİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KULLANDIK'



Ankara 16 Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamada savunma yapan TBB Başkanı Erinç Sağkan, "Açıklama yanlış bulunabilir, çok ağır eleştirilebilir ancak açıklamanın suç unsuru içermediğini tüm hukukçular bilir. Açıklamada kullanılan ifadeleri benzer durumlarda Ortaçağda yaşanan hedef göstermeler sonucu yaşanan trajedileri örnek olması için kullandık. Eleştiri ve düşünce açıklama özgürlüğünü kullandık. Açıklamanın hakaret içermediği ve kutsal değerleri aşağılamadığı açıktır. Hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.

'HAKARET AMACI YOK'



Ankara Barosu Başkanı Kemal Koronel ise savunmasında saygınlığı rencide edici bir ifade kullanmadıklarını kaydederek, "Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanına hakaret maksatlı yapılmamış, barolara tanınan hukuk ve insan hakları savunma görevi nedeniyle kanun gereği yapılmıştır. Bu açıklamanın eleştiri hakkının kullanılması kapsamında değerlendirilmesi gerekirdi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Savunmalarını yapan diğer sanıklar açıklamanın suç unsuru olmadığını ifade etti.



Mahkemede, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Avukat müvekkili ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duruşmaya katılma taleplerini içeren dilekçelerin mahkemeye yazılı olarak sunulduğunu kaydetti. Taleplerin ardından mahkeme duruşmayı erteledi.