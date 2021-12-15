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Giriş Tarihi: 15.12.2021 17:32

Belgin Doruk’un oğlu vasiyet üzerine annesinin mezarına defnedildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Belgin Doruk’un oğlu vasiyet üzerine annesinin mezarına defnedildi

Sinema sanatçısı Belgin Doruk'un Bursa’da düşerek beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği 54 yaşındaki oğlu Aydın Birsel, son yolculuğuna uğurlandı. Birsel, vasiyeti üzerine annesinin mezarına gömüldü.

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel (54), dün Bursa'da, evinin önünde ölü bulundu. Savcılığın yaptığı incelemenin ardından Birsel'in naaşı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Birsel'in naaşı defnedilmek üzere İstanbul'a getirildi. Aydın Birsel için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Birsel'in ablası Gül Esentaş, yeğenleri Deniz Esentaş ve Can Esentaş'ın yanı sıra yakınları ve arkadaşları katıldı. Aydın Birsel, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından annesi Belgin Doruk'un bulunduğu mezara gömüldü. Birsel'in, kendisine bir şey olduğunda, annesinin mezarına gömülmek istediğini vasiyet ettiği öğrenildi. Ablası Gül Esentaş, kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını vasiyetini yerine getirdiklerini söyledi.



SARIOĞLU, "BURSADA YENİ BİR HAYATA BAŞLAYACAKTI"

Aydın Birsel'in çocukluk arkadaşı Ahmet Sarıoğlu, "Çok eski çocukluk arkadaşımdı, bütün çocukluğumuz beraber geçti. 45 senelik arkadaşım, böyle olmaması lazımdı ama Takdir-i İlahi. Rahatsızlığı yoktu. Bursa'ya yeni gelmişti, yeni bir hayata başlıyordu ama olmadı maalesef" dedi.



ARKADAŞI ŞEKER, "DÜŞÜNCE AMBULANSI GERİ ÇEVİRMİŞ BEYİN KANAMASI SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞ"

Arkadaşı Gürcan Şeker ise "İstanbul'a gelecekti dün. Herhalde ciddiye almadı düşmesini, burun kanaması diye gördü. Onun için ambulansı geri yollamış. Tekrar eve girerken düşüp ölmüş, apartmanın içinde" diye konuştu.

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Belgin Doruk’un oğlu vasiyet üzerine annesinin mezarına defnedildi
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