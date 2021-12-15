Bingöl’de PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca Genç kırsalında dün yapılan Eren-Kış-6 operasyon kapsamında arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette; 1 adet jelikan içerisinde 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 4 adet roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet el bombası, bin 500 adet 7,62x39 mm fişek, 960 adet 7,62x54 mm fişek, 130 adet 5,56x45 mm fişek, 2 adet Zagros şarjörü, 17 adet Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 1 adet 8x25 keskin nişancı dürbünü, 10 adet elektrikli fünye, 1 adet 150'lik bixi mayonu, 4 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği şarjör kütüklüğü, 1 adet lazer metre, 1 adet manometre ve 3 adet palaska ele geçirildiğini açıkladı.