CHP’nin afişleri kadınları kızdırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmeleri halinde kadınlara yönelik bazı vaatlerde bulundu. Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter'dan bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Aile destekleri sigortasının yasalaşmasını sağlayacağım. Boşanan kadınlar için ilk 6 ayda yeni başlangıçlar fonu oluşturacağım. Nafaka gerginliğini bitireceğim." dedi.

KADINA DESTEK VERİLECEK

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti: "Kadın çalışmıyorsa istihdama katılım için eğitim ve iş bulma desteği verilecek. Rahim kanserini önleyen HPV aşısı da dahil olmak üzere bu harcamalar devlet tarafından ücretsiz sağlanacak. Ev kadınlığını iş tanımına dahil edeceğiz. Para kadının hesabına yatacak."

'PARTİMİZ BOŞANDIRMAYI ÖZENDİRİYOR'

CHP liderinin sözleri, hem partide hem de kadınlarda büyük rahatsızlığa neden oldu.

CHP içerisinden gelen eleştiriler şöyle:

'Aile Destek Sigortası' yerine 'Aile Destekleri' olmalıydı.

'Ev kadınlığı meslek sayılacak, başvuranın sigortası yatırılacak' demedik. Sadece ağır engelli bakımını üstlenen kadınlar için bunu söyledik. Bu ifade hangi içerikten alınmış belli değil.

'Boşanıp başvuran her kadına ev kurma desteği' ifadesi iletişim bakımından çok ama çok sorunlu. Boşanmayı özendirdiğimiz iddia ediliyor.

'Nafaka gerginliği bitirilecek' ifadesi de bu şekliyle orada olmamalıydı. Çok kafa karıştırıyor. Anlaşılmıyor.

'Rahim kanseri' yerine 'Rahim ağzı kanseri' olmalıydı.

ONUR KIRICI SÖZLER

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, tartışmalara ilişkin vaatlere yönelik sorularımızı yanıtlandırmazken, kadın dernekleri; Kılıçdaroğlu'nun sözlerini, "onur kırıcı" olarak değerlendirdi. Kadın oluşumları; siyasi hareket temsilcilerinin, evrensel değerleri ve ahlak kurallarını hiçe saymasının vicdanları yaraladığını belirtti.