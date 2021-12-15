Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İslam’ın çevre ahlakını daha güçlü şekilde ortaya koymak durumundayız

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Başkan Erbaş, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi tarafından Moskova'da çevrim içi düzenlenen 17'nci İslami Forum'a katıldı. 'Ekolojik Vaazdan Ekolojik Düşünmeye: Konuşmanın En İyi Yolunu Bulmak' konulu forumda konuşan Erbaş, dünyanın tüm insanların ortak evi olduğunu ve insanların yaşadığı yeryüzünden sorumlu olduğunu söyledi. Erbaş, "İnsanların yaptıklarından veya yapmakta olduklarından dolayı yaşadığımız çevrede doğal kaynaklarımız hızla azalmakta, bazı hayvan ve ağaç türlerinin nesilleri tükenmektedir. Atmosferin kirliliği de her gün artmaktadır. Yaşadığımız dünya hoyratça kullanıldığı için su kaynaklarıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bütün bunların bir sonucu olarak insanlık, mevsim değişikliği ve küresel ısınma ile tanışmaktadır. Neticede açlık ve kuraklık kapımızı çalmaktadır. Tüm bunlar bizler için çok acıklı bir durumdur" dedi.

'ÇEVREMİZ YÜCE ALLAH TARAFINDAN İNSANA EMANET EDİLMİŞTİR'

Erbaş, İslam'ın evrensel prensipleri doğrultusunda insan ile çevre ilişkisini sorumluluk, emanet, güzel ahlak ve salih amel bağlamında ele alınması gerektiğini belirterek, "Çevremiz, Yüce Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'in fermanıyla insana emanet edilmiştir. Emaneti alan insanoğlu, tüm canlılara ve çevreye karşı sorumluluk duygusuyla bir ilişki modeli kurmalıdır. Ayrıca 'Müslüman bir ağaç diker yahut ekin eker de ondan kuş, insan veya hayvan yerse, bunlar onun için sadaka olur' hadis-i şerifi de sorumluluk ve emanetin salih amel ile ilişkisini gözler önüne sermektedir. Çünkü insanın çevreyle ilişkisinin ahirette hesaba çekileceği bir kulluk görevi olduğu bir gerçektir. Aslında insanoğlunun hava, su, toprak, tabiat ve ekolojinin bütün unsurlarıyla iyi ilişki içerisinde olması aynı zamanda iman ve kulluk görevidir. Bu husus göz ardı edildiğinde yaşanacak çevresel krizlerin, küresel ifsat ve israfın, yaşadığımız dünyayı topyekun kaos ve kargaşaya sürüklemesi kaçınılmazdır" diye konuştu.

'ÇEVRE AHLAKI PROJESİ' KONUSUNDA FAALİYETLER YÜRÜTÜYORUZ'

İslam'ın çevreyle ilgili ilkelerinin önemine işaret eden Erbaş, şöyle konuştu: "Burada üzülerek belirtmek isterim ki; çevre konuları söz konusu olduğunda, uluslararası platformlarda İslam'ın çevre ahlakı için koyduğu ilkeler gündeme gelmiyor. Dolayısıyla bu ve benzeri konferans ve uluslararası çalışmalar ile İslam'ın çevre ahlakını daha güçlü şekilde ortaya koymak durumundayız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler ülkemizde 'Sıfır Atık, Sıfır İsraf' temasıyla 'Çevre Ahlakı Projesi' konusunda ciddi faaliyetler yürütmeye çalışıyoruz. Bu konuda duyarlılığın artırılması amacıyla sizlerle her konuda iş birliği içinde olacağımızı ve desteğe hazır olduğumuzu belirtmek isterim."