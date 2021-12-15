İBB’nin yalanı canlı yayında ortaya çıktı! Fatih Altaylı’ya ’yanlış bilgi’ vermişler

"SABAH GELEN BİLGİDE 1.053 HALK EKMEK BÜFESİ VARDI"

Fatih Altaylı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkililerinin sabah saatlerinde halk ekmek büfeleri konusunda farklı bilgi verdiğini açıkladı ve "Çok ilginç bir şey. Belediyeden bana sabah gelen bilgide şöyle diyor: 603 halk ekmek büfesi, 450 bayiyle en hızlı servis ediyoruz. Bin 53 yaptı" ifadelerini kullandı.

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"BİZİM DÖNEMDE 2 BİN 945 NOKTADA DAĞITIM VARDI"

Fatih Altaylı ile Mehmet Tevfik Göksu arasında geçen diyaloglar şöyle:

Mehmet Tevfik Göksu: "Bizden 142 büfe (Halk Ekmek büfesi) açılmasını istediler. CHP Grubu teklif etti, biz (AK Parti ve MHP Grubu) onay verdik. 142 büfeden sadece 60 tanesini açabildiler. Bizim dönemde 2 bin 945 noktada dağıtım yapılıyormuş. Şu an 900 küsur noktada dağıtım yapılıyor.

Fatih Altaylı: Şu anda 3 bin dağıtım noktası varmış. 3 binden daha fazlası varmış.

Mehmet Tevfik Göksu: Bendeki bilgi 900 küsur..

Fatih Altaylı: Belediyeden şu anda geldi. Belediyeden gelen bilgi bende. (…) Belediyeden Ceren Akdağ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya İlişkileri Koordinatörü ve Basın Danışmanı) yolladı. Toplam dağıtım noktamız 3 binin üzerinde…

Mehmet Tevfik Göksu: 900 noktada dağıtımları var. Bende bilgileri var. 3 bin küsur noktada dağıtımınız varsa dünkü ekmek kapasiteleri ile bugünkü ekmek kapasiteleriniz arasında fark yok. Bu kuyruklar niye?

(…)

Fatih Altaylı: Çok ilginç bir şey. Belediyeden bana sabah gelen bilgide şöyle diyor: 603 halk ekmek büfesi, 450 bayiyle en hızlı servis ediyoruz.

Mehmet Tevfik Göksu: Fatih bey, bir daha söyler misiniz?

Fatih Altaylı: 603 halk ekmek büfesi, 450 bayi varmış.

Mehmet Tevfik Göksu: Kaç yaptı?

Fatih Altaylı: Bin 53 yaptı. (…)

Mehmet Tevfik Göksu: Hani üç bin noktaydı? Kendileri birbirini tekzip ediyor. Gobbels'in sözü var ya. İlk söyleyen kazanır. Böyle saçmalık yok.

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