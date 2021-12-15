İBB’nin yalanı canlı yayında ortaya çıktı! Fatih Altaylı’ya ’yanlış bilgi’ vermişler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; İstanbul'daki Halk Ekmek büfelerinin sayısı hakkında yazar Fatih Altaylı'ya yalan bilgi verdiği ortaya çıktı.
"DAĞITIM NOKTASI 3 BİNİN ÜZERİNDE" DENDİ AMA...
Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya İlişkileri Koordinatörü ve Basın Danışmanı Ceren Akdağ'ın halk ekmek dağıtım noktasının 3 binin üzerinde olduğuna yönelik bilgi gönderdiği söyledi.
Altaylı, İBB'nin sabah gönderdikleri bilgide ise halk ekmek büfe ve dağıtım bayinin bin 53 olduğunu kaydetti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Programda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek A.Ş.'nin halk ekmek büfe sayısı gündeme geldi.
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Fatih Altaylı; İBB Medya İlişkileri Koordinatörü ve Basın Danışmanı Ceren Akdağ'ın kendisine halk ekmek dağıtım noktasının 3 binin üzerinde olduğunu söylediği açıkladı.
"SABAH GELEN BİLGİDE 1.053 HALK EKMEK BÜFESİ VARDI"
Fatih Altaylı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkililerinin sabah saatlerinde halk ekmek büfeleri konusunda farklı bilgi verdiğini açıkladı ve "Çok ilginç bir şey. Belediyeden bana sabah gelen bilgide şöyle diyor: 603 halk ekmek büfesi, 450 bayiyle en hızlı servis ediyoruz. Bin 53 yaptı" ifadelerini kullandı.
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"BİZİM DÖNEMDE 2 BİN 945 NOKTADA DAĞITIM VARDI"
Fatih Altaylı ile Mehmet Tevfik Göksu arasında geçen diyaloglar şöyle:
Mehmet Tevfik Göksu: "Bizden 142 büfe (Halk Ekmek büfesi) açılmasını istediler. CHP Grubu teklif etti, biz (AK Parti ve MHP Grubu) onay verdik. 142 büfeden sadece 60 tanesini açabildiler. Bizim dönemde 2 bin 945 noktada dağıtım yapılıyormuş. Şu an 900 küsur noktada dağıtım yapılıyor.
Fatih Altaylı: Şu anda 3 bin dağıtım noktası varmış. 3 binden daha fazlası varmış.
Mehmet Tevfik Göksu: Bendeki bilgi 900 küsur..
Fatih Altaylı: Belediyeden şu anda geldi. Belediyeden gelen bilgi bende. (…) Belediyeden Ceren Akdağ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya İlişkileri Koordinatörü ve Basın Danışmanı) yolladı. Toplam dağıtım noktamız 3 binin üzerinde…
Mehmet Tevfik Göksu: 900 noktada dağıtımları var. Bende bilgileri var. 3 bin küsur noktada dağıtımınız varsa dünkü ekmek kapasiteleri ile bugünkü ekmek kapasiteleriniz arasında fark yok. Bu kuyruklar niye?
(…)
Fatih Altaylı: Çok ilginç bir şey. Belediyeden bana sabah gelen bilgide şöyle diyor: 603 halk ekmek büfesi, 450 bayiyle en hızlı servis ediyoruz.
Mehmet Tevfik Göksu: Fatih bey, bir daha söyler misiniz?
Fatih Altaylı: 603 halk ekmek büfesi, 450 bayi varmış.
Mehmet Tevfik Göksu: Kaç yaptı?
Fatih Altaylı: Bin 53 yaptı. (…)
Mehmet Tevfik Göksu: Hani üç bin noktaydı? Kendileri birbirini tekzip ediyor. Gobbels'in sözü var ya. İlk söyleyen kazanır. Böyle saçmalık yok.