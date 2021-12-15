Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Mağarada saklanan 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 15.12.2021 11:25 Son Güncelleme: 15.12.2021 11:36

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Mağarada saklanan 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

DHA
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Mağarada saklanan 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi: Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün 6 teröristin etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında: "Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün Mardin'de bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon neticesinde Mardin-Bagok'ta bir mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

BİR OPERASYON DA MİT'TEN
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Pençe Şimşek Operasyonu ile ilgili bir bilgilendirme yaptı. Yapılan paylaşımda, 2 teröristin ATAK Helikopterleri ile Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Mağarada saklanan 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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