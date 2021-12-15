İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Mağarada saklanan 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

BİR OPERASYON DA MİT'TEN

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Pençe Şimşek Operasyonu ile ilgili bir bilgilendirme yaptı. Yapılan paylaşımda, 2 teröristin ATAK Helikopterleri ile Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.