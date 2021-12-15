"ASKERLERİMİZE KURŞUN SIKANLARLA YÜRÜYORSUNUZ O BİZİ ÇOK ÜZÜYOR"

650 lira engelli maaşı aldığını aktaran Aşçı, "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?" ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş'ta Akşener'e HDP tepkisi: Askerlerimize kurşun sıkanlarla beraber yürüyorsunuz | Video

MANİPÜLASYON YAPIP DÜKKANDAN UZAKLAŞTI

Akşener vatandaşın eleştirisini duymazdan gelerek, "Öncelikle 650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et" dedi ve dükkandan hızla uzaklaştı.