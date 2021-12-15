Haberler Gündem Haberleri Kahramanmaraş'ta Akşener'e HDP tepkisi: Askerlerimize kurşun sıkanlarla beraber yürüyorsunuz
Giriş Tarihi: 15.12.2021 22:50 Son Güncelleme: 15.12.2021 22:58

Kahramanmaraş'ta Akşener'e HDP tepkisi: Askerlerimize kurşun sıkanlarla beraber yürüyorsunuz

Kahramanmaraş’ta Akşener’e HDP tepkisi: Askerlerimize kurşun sıkanlarla beraber yürüyorsunuz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener programı kapsamında Kahramanmaraş'ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bir dükkanda yüzde 80 engelli olduğunu belirten Erdoğan Aşçı, Akşener'i HDP ile ittifak içinde oldukları için eleştirdi. Aşçı, "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor." dedi. Akşener ise cevap olarak "Öncelikle 650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et" dedi ve dükkandan hızla uzaklaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Daha önce yaptığı birçok ziyarette çıkan olaylar ile gündeme gelen Akşener, yine bir vatandaşın tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

AKŞENER'E HDP ELEŞTİRİSİ

Akşener Göksun ilçesinde girdiği bir dükkanda yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten Erdoğan Aşçı ile konuştu. Aşçı, İYİ Parti Liderine, HDP ile ittifak yaptığı için eleştirilerini aktardı.

"ASKERLERİMİZE KURŞUN SIKANLARLA YÜRÜYORSUNUZ O BİZİ ÇOK ÜZÜYOR"

650 lira engelli maaşı aldığını aktaran Aşçı, "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?" ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş'ta Akşener'e HDP tepkisi: Askerlerimize kurşun sıkanlarla beraber yürüyorsunuz | Video

MANİPÜLASYON YAPIP DÜKKANDAN UZAKLAŞTI

Akşener vatandaşın eleştirisini duymazdan gelerek, "Öncelikle 650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et" dedi ve dükkandan hızla uzaklaştı.

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Kahramanmaraş'ta Akşener'e HDP tepkisi: Askerlerimize kurşun sıkanlarla beraber yürüyorsunuz
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