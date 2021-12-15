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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Libya’da ne işiniz var?” diyenler bizi sorgulayamaz

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
“Libya’da ne işiniz var?” diyenler bizi sorgulayamaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerini sundu. Oktay, Türkiye'nin başta Orta Doğu ve Kuzey Afrika olmak üzere yakın çevresinde etkinliğinin artmasını eleştiren muhalefete sert tepki gösterdi: "Biz Mavi Vatan'da egemenlik haklarımızı savunup deniz yetki alanlarımızı netleştirmeye çalışırken 'Libya'da ne işiniz var' diye sorgulayanlar bugün bizim Doğu Akdeniz politikalarımızı sorgulayamazlar. Suriye ve Irak sınırındaki terör kamplarına yaptığımız operasyonlara da destek vermeyenler, Suriye'de terörle ve terör devleti kurulmasını engellemeye yönelik mücadele kararlılığımızı sorgulayamazlar. Daha önce tam bağımsız politikaları hayata geçirme yönünde verdiğimiz gayretlerde CHP, İYİ Parti ve HDP'nin milli çaba ile destek verdiğine şahit olmadık."
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“Libya’da ne işiniz var?” diyenler bizi sorgulayamaz
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