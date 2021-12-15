Muhalefetin iftiraları boşa çıkıyor! Şehit yakını ve gazilere düzenli yardımlar sürüyor

Bu güne kadar 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'nda toplanan ve vakıf hesabına aktarılan paradan, 2 bin 979 kişiye, aylık kişi başı bin 500 TL, dini bayramlarda yılda iki defa bin 100 TL ve Temmuz ayında bin 500 TL ödenmişti. Vakıf tarafından bugüne kadar 89 milyon 874 bin TL ödeme yapıldı. Öte yandan vakıf sadece toplanan paraları hak sahiplerine ulaştırmakla yetinmiyor, şehit ve gazi çocukları için etkinlikler düzenleniyor. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, yapılan yardım ve etkinlikler hakkında SABAH'a açıklamalarda bulundu.
ŞARTLI BAĞIŞLAR SAHİPLERİNE ÖDENİYOR
15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazilerine, "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası"nda toplanan ve vakıf hesabına aktarılan paradan, 2 bin 979 kişiye, aylık kişi başı bin 500 TL, dini bayramlarda yılda iki defa bin 100 TL ve Temmuz ayında bin 500 TL olmak üzere toplamda 87 milyon 600 TL ödeme gerçekleştirildi. 10 Aralık 2016 İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında 40 şehit, 6 sivil terör mağduru olmak üzere 46 vatandaş hayatını kaybetmiş, 42 emniyet mensubu gazi, 1 sivil terör mağduru malul, 3 sivil terör mağduru yaralı olmak üzere 46 kişi yaralanmıştı. Beşiktaş patlaması sonrası düzenlenen yardım kampanyasında toplanan ve vakıf hesabına aktarılan paradan, 92 kişiye, aylık kişi başı bin 500 TL, dini bayramlarda yılda iki defa bin 100 TL ve Temmuz ayında bin 500 TL olmak üzere toplamda 2 milyon 42 bin 400 TL ödeme gerçekleştirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ve gazi olan askeri personele dağıtılmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personelince toplanan ve vakıf hesabına aktarılan paradan, şehit ve gazi olan toplamda 122 askeri personel ve yakınlarına aylık kişi başı bin 500 TL olmak üzere toplamda 732 Bin TL ödeme yapıldı.
KURUŞU KURUŞUNA ÖDENİYOR
15 Temmuz'da eşi ve kocası şehit iki kardeşi gazi olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, dönem dönem vakfı yıpratmaya yönelik yapılan iftiralar olduğunu ve bunu kınadıklarını söyledi. Toplanan paraları kuruşu kuruşuna hak sahiplerine ulaştırdıklarını ifade etti. Gürs, "Vakıf olarak amacımız tüm şehit yakınları ve gazilerimize yönelik çalışmalar yapmak. Ancak toplanan paralar şartlı bağış olarak vakfımıza aktarıldığı için şimdilik 15 Temmuz şehit yakını ve gazileri ile Beşiktaş patlamasında vefat edenler, malul sayılanlara ve Zeytin Dalı Harekatında şehit ve gazi olanlara gelen bağışlarla ödeme yapıyoruz" dedi.
CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın sadece gelen maddi yardımları ulaştırma görevi olmadığını aktaran Gürs, şehit ve gazi çocuklarına yönelik sosyal faaliyetler düzenlediklerini belirtti. Vakfın şehit ve gazi çocuklarına devletin evlatları gözüyle baktıklarını söyleyerek, "Şehit çocuklarımızı atçılık ve okçuluk kurslarına götürdük. Şehit evlatları için geziler ve sergiler düzenledik. Okullarda çocuklara yönelik 15 Temmuz ile ilgili seminerler verildi. Bizi en çok memnun eden programlardan sonra kıymetli şehit çocuklarımızın "Hayatımızda hiç bu kadar eğlenmemiştik" demeleridir. Şehit çocuklarımızın gözlerindeki parıltıda güçlü, zeki ve kendinden emin gelecek nesil görüyorum. Bu da beni bir şehit kızı olarak gururlandırıyor ve çalışmalarımıza muhalefetin bitmek bilmeyen iftiralarına rağmen canla başla daha da güçlü olarak devam etmemizi sağlıyor" diye konuştu.