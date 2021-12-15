Muhalefetin iftiraları boşa çıkıyor! Şehit yakını ve gazilere düzenli yardımlar sürüyor

ŞARTLI BAĞIŞLAR SAHİPLERİNE ÖDENİYOR

15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazilerine, "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası"nda toplanan ve vakıf hesabına aktarılan paradan, 2 bin 979 kişiye, aylık kişi başı bin 500 TL, dini bayramlarda yılda iki defa bin 100 TL ve Temmuz ayında bin 500 TL olmak üzere toplamda 87 milyon 600 TL ödeme gerçekleştirildi. 10 Aralık 2016 İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında 40 şehit, 6 sivil terör mağduru olmak üzere 46 vatandaş hayatını kaybetmiş, 42 emniyet mensubu gazi, 1 sivil terör mağduru malul, 3 sivil terör mağduru yaralı olmak üzere 46 kişi yaralanmıştı. Beşiktaş patlaması sonrası düzenlenen yardım kampanyasında toplanan ve vakıf hesabına aktarılan paradan, 92 kişiye, aylık kişi başı bin 500 TL, dini bayramlarda yılda iki defa bin 100 TL ve Temmuz ayında bin 500 TL olmak üzere toplamda 2 milyon 42 bin 400 TL ödeme gerçekleştirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ve gazi olan askeri personele dağıtılmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personelince toplanan ve vakıf hesabına aktarılan paradan, şehit ve gazi olan toplamda 122 askeri personel ve yakınlarına aylık kişi başı bin 500 TL olmak üzere toplamda 732 Bin TL ödeme yapıldı.