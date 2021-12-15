PKK’nın sözde ’doğu cephesi’ çökertildi! Tunceli dağları terörden temizlendi

KANDİL'DE OPERASYON

Bu arada, MİT, 7 Aralık'ta İran-Irak sınırında yer alan ve PKK'nın sözde tepe yöneticilerin yer aldığı Kandil bölgesine SİHA ile gerçekleştirdiği nokta operasyonda, sözde yönetici kadrosunda yer aldıkları belirlenen 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirdi.