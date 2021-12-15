PKK’nın sözde ’doğu cephesi’ çökertildi! Tunceli dağları terörden temizlendi

Önceki gün operasyon görüntülerinin paylaşıldığı Tunceli Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK'nın sözde Doğu cephesi grubu olduğu belirlendi.
Uzun süreden beri bölgede gizlendikleri belirlenen teröristlerin etlisiz hale getirilmesiyle birlikte PKK'nın sözde Doğu cephesi de çökertilmiş oldu.
Son operasyonla birlikte Tunceli dağlarının PKK'dan tamamen temizlendiği de öğrenildi.
PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına geçmiş dönemde Suriye-Haseke bölgesinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.E.D. ise Siirt'te düzenlenen operasyonla yakalandı.