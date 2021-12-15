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Giriş Tarihi: 15.12.2021 07:00 Son Güncelleme: 15.12.2021 07:07

PKK'nın sözde 'doğu cephesi' çökertildi! Tunceli dağları terörden temizlendi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
PKK’nın sözde ’doğu cephesi’ çökertildi! Tunceli dağları terörden temizlendi

Tunceli’de teröre son yılların en ağır darbesi vuruldu. Önceki gün etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK’nın sözde Doğu cephesi grubu olduğu belirlendi. Son operasyonla birlikte Tunceli dağlarının PKK'dan tamamen temizlendiği de öğrenildi.

PKK'ya yönelik başlatılan 'Kış Harekâtı' kapsamındaki 'Eren operasyonları' devam ederken, Tunceli'de teröre son yılların en ağır darbesi vuruldu.



Önceki gün operasyon görüntülerinin paylaşıldığı Tunceli Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK'nın sözde Doğu cephesi grubu olduğu belirlendi.



Uzun süreden beri bölgede gizlendikleri belirlenen teröristlerin etlisiz hale getirilmesiyle birlikte PKK'nın sözde Doğu cephesi de çökertilmiş oldu.



Son operasyonla birlikte Tunceli dağlarının PKK'dan tamamen temizlendiği de öğrenildi.

KANDİL'DE OPERASYON

Bu arada, MİT, 7 Aralık'ta İran-Irak sınırında yer alan ve PKK'nın sözde tepe yöneticilerin yer aldığı Kandil bölgesine SİHA ile gerçekleştirdiği nokta operasyonda, sözde yönetici kadrosunda yer aldıkları belirlenen 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirdi.



PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına geçmiş dönemde Suriye-Haseke bölgesinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.E.D. ise Siirt'te düzenlenen operasyonla yakalandı.

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PKK'nın sözde 'doğu cephesi' çökertildi! Tunceli dağları terörden temizlendi
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