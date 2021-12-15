Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca'dan güncel il il vaka haritası paylaşımı! İşte vaka yoğunluğu artan 10 il
Giriş Tarihi: 15.12.2021 10:30 Son Güncelleme: 15.12.2021 10:56

Son dakika: Bakan Koca'dan güncel il il vaka haritası paylaşımı! İşte vaka yoğunluğu artan 10 il

Son dakika: Bakan Koca’dan güncel il il vaka haritası paylaşımı! İşte vaka yoğunluğu artan 10 il

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." sözleriyle son il il vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca ayrıca "27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane." diyerek vaka sayısı artan 10 ili duyurdu.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan merakla beklenen haftalık güncel il il vaka haritası paylaşımı geldi. Vaka sayısı en çok artan iller de belli oldu.

SON DAKİKA: 100 BİN KİŞİDE İL İL KORONA VAKA SAYISI

Bakan Koca paylaşımında "27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.

VAKA YOĞUNLUĞU ARTAN 10 İL!

Son dakika bilgisine göre Bakan Koca ayrıca bir önceki haftaya göre vaka yoğunluğu artan illeri de duyurdu.

Koca "27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane." ifadelerini kullandı.

SON 24 SAAT KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın daha önce yaptığı 14 Aralık corona virüs tablosuna göre 181 vatandaşımız hayatını kaybetti. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

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Son dakika: Bakan Koca'dan güncel il il vaka haritası paylaşımı! İşte vaka yoğunluğu artan 10 il
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