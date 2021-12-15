Son dakika: Bakan Koca’dan güncel il il vaka haritası paylaşımı! İşte vaka yoğunluğu artan 10 il

SON 24 SAAT KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın daha önce yaptığı 14 Aralık corona virüs tablosuna göre 181 vatandaşımız hayatını kaybetti. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.