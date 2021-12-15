Son dakika: Bakan Koca’dan güncel il il vaka haritası paylaşımı! İşte vaka yoğunluğu artan 10 il

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan merakla beklenen haftalık güncel il il vaka haritası paylaşımı geldi. Vaka sayısı en çok artan iller de belli oldu.
SON DAKİKA: 100 BİN KİŞİDE İL İL KORONA VAKA SAYISI
Bakan Koca paylaşımında "27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.
VAKA YOĞUNLUĞU ARTAN 10 İL!
Son dakika bilgisine göre Bakan Koca ayrıca bir önceki haftaya göre vaka yoğunluğu artan illeri de duyurdu.
SON 24 SAAT KORONA TABLOSU
Sağlık Bakanlığı'nın daha önce yaptığı 14 Aralık corona virüs tablosuna göre 181 vatandaşımız hayatını kaybetti. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.
27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/viWOygeX07— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2021